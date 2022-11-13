  • 27°C
香港時間 : 20221113日 (週日) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】赫爾松缺水缺藥 澤連斯基批俄摧毀關鍵設施（不斷更新）

環球社會熱點 15:12 2022/11/13

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第263日。烏軍持續在南部地區取得進展，成功收復赫爾松市 ，並接近收復尼古拉耶夫。俄軍聲稱已全面撤離赫爾松市，完成在第聶伯河東岸的部署。這是俄烏開戰8個多月來，烏軍首次攻陷被俄軍佔領的地方首府，外間亦視此為俄軍的重大軍事挫敗。

【本港時間11月13日】

【15:12】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評俄軍撤離赫爾松前，摧毀了赫爾松的關鍵基礎設施，導致通訊、水、電力和供暖都受到影響。

【00:53】烏克蘭當局透露正努力恢復赫爾松（Kherson）當地的正常生活，指國家緊急情況服務局正清除市内近2,000枚地雷。市長Roman Holovnia表示，赫爾松的水和藥物等供應目前嚴重短缺。

【本港時間11月12日】

【16:50】烏軍重奪赫爾松（Kherson）後，接近收復位於赫爾松西北的尼古拉耶夫（Mykolaiv），連接第聶伯河（Dnipro）的水管同樣再次落入烏方控制，相信很快可以重新供水。

【14:30】烏克蘭國家安全委員會呼籲，居民暫時不要急於重返家園，因俄軍全面催毀赫爾松的基礎建設，亦擔心對方撤走前於大範圍地區埋有地雷。 

【13:15】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）形容，周五（11日）是歷史性的一日，讚揚赫爾松居民從未放棄。

【本港時間11月11日】

【20:50】俄羅斯國防部宣布，俄軍已全面撤出赫爾松，完成在第聶伯河東岸設防綫。烏軍已開入赫爾松市，並於官方建築物升起烏克蘭旗幟。

【11:50】烏軍發言人表示，烏軍在赫爾松地區已向前推進7公里，控制270平方公里領域，更接近首府赫爾松市。惟澤連斯基的幕僚擔憂，俄軍撤離時會把赫爾松設置成「死亡陷阱」。 【下一頁】

【09:14】俄羅斯國防部確認，軍隊正根據先前批准的計劃，準備有秩序地撤出第聶伯河西岸。

【本港時間11月10日】

【16:15】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不會出席下周於印尼峇里舉行的20國集團（G20）峰會，改由外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席。

【12:15】俄軍烏克蘭戰線新任指揮官蘇羅維金（Sergei Surovikin）向國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）建議，俄軍從位處附近的第聶伯河西岸地區戰略性撤離，並在東岸地區建立防線。 【下一頁】

【09:19】美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，估計俄軍自戰爭以來已有超過10萬名士兵死傷，烏軍傷亡人數亦類近。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄「國師」暗示應推翻處死普京 不滿俄軍撤出赫爾松

下一篇文章

【美國中期選舉】民主黨料領先一席 有望保參議院控制權（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】赫爾松缺水缺藥 澤連斯基批俄摧毀關鍵設施（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】赫爾松缺水缺藥 澤連斯基批俄摧毀關鍵設施（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間15:00）
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
烏克蘭夫婦留英7個月呻租金太貴 寧冒戰火回流
烏克蘭夫婦留英7個月呻租金太貴 寧冒戰火回流
美國暫停學貸減免申請 法院裁定措施違憲（第二版）
美國暫停學貸減免申請 法院裁定措施違憲（第二版）
【美國中期選舉】民主黨料領先一席 有望保參議院控制權（不斷更新）
【美國中期選舉】民主黨料領先一席 有望保參議院控制權（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款