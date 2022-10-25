【烏克蘭戰爭】西方憂俄準備用「髒彈」 世銀增近40億予烏重建（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第244日。西方國家憂慮俄羅斯近日聲稱烏克蘭準備可能使用「髒彈」的言論，為俄方日後用「髒彈」建立基礎。世界銀行增加向烏克蘭提供5億美元借貸，用於戰後重建 。美國一批民主黨眾議員去信總統拜登，要求對方協助促成俄烏和談，並停止戰爭。

【本港時間10月25日】

【08:37】世界銀行周一（24日）表示，已向烏克蘭支付額外5億美元（約39.2億港元）的重建借貸。行長馬爾帕斯（David Malpass）表示，資金有助烏克蘭政府維持運作，協助度過即將到來的冬天。

【07:52】法國﹑英國及美國外長發出聯合聲明，表明俄方指控烏克蘭準備使用「髒彈」屬錯誤言論，並指俄國可能以此作為軍事行動升級的藉口。

【03:43】美國30名民主黨眾議員去信拜登（Joe Biden），要求華府改變俄烏戰爭的政策，尋求雙方停火和解，直指現況可能有升級風險。

【本港時間10月24日】

【16:14】赫爾松（Kherson）親俄政府副領袖Kirill Stremousov聲稱，自上周二（18日）起已有約2.5萬人撤離當地，仍然呼籲民眾離開，並強調不是放棄赫爾松。當地官員亦在通訊軟件Telegram宣布，招募留在赫爾松的男性組成當地軍事組織。

【11:37】西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）市長科布澤夫（Igor Kobzev）周日（23日）表示，一架蘇-30戰機撞向一幢兩戶居住的木製房屋，未造成任何居民受傷，但確認兩名飛行員死亡。【下一頁】

【07:15】紹伊古（Sergei Shoigu）周日（23日）與英國﹑法國及土耳其防長通電話，俄國事後發出的會談內容中，紹伊古提及憂慮烏克蘭正準備利用散播輻射的「髒彈」（dirty bomb）加劇挑釁。但英國防相華禮士（Ben Wallace）否認，稱會上只談及髒彈的風險。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）反指，紹伊古言論暗示俄軍準備用髒彈。

【本港時間10月23日】

【14:15】 七國集團（G7 ） 譴責俄羅斯綁架扎波羅熱核電站高層，呼籲立即將核電廠控制權全面交還烏克蘭 。

【12:19】俄羅斯被指有意襲擊烏克蘭境内赫爾松市的水壩，料會引發洪災淹沒80座城鎮及村莊。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明