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【烏克蘭戰爭】西方俄油價格上限今起生效 美料俄軍攻勢放緩（不斷更新）

環球社會熱點 12:19 2022/12/05

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第285日。西方國家早前就俄羅斯石油價格制定價格上限，有關限制於周一（5日）起生效，但俄方表明只會按市價出售。美國政府稱有情報指俄羅斯總統普京現時能夠更全面接收俄烏戰爭實際情報，預料俄軍攻勢在未來數月放緩。

【本港時間12月5日】

【10:51】七國集團（G7）、歐盟與澳洲為限制俄羅斯出口能源賺取的收入，禁止油輪、保險公司和信貸機構將超出價格上限的俄油運往第三方國家。但俄方表明不接受價格上限，正研究禁用價格上限機制，寧願稍微減少石油產量，只向願接受市場條件的國家出售石油。 【下一頁】

【00:54】美國國家情報總監（Director of National Intelligence）海恩斯（Avril Haines）指出，普京（Vladimir Putin）現時亦可以接收俄軍在烏克蘭戰場的不利情報，了解俄軍真實狀況。海恩斯預計，俄軍冬天攻勢會減弱。

【本港時間12月4日】

【02:51】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，七國集團（G7）和澳洲商定的60美元俄油價格上限並不嚴重，也不會阻止俄羅斯在烏克蘭發動戰爭。

【00:53】克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 表明，俄羅斯不會接受G7、歐盟和澳洲設定的俄油價格上限，，俄羅斯將對價格上限協議作快速分析，然後回應。

【本港時間12月3日】

【07:43】《明鏡周刊》報導，德國計劃在春天向烏克蘭運送7輛原本打算報廢的獵豹坦克，以及30輛烏軍目前也用於對抗俄軍隊的同款防空坦克。

【00:54】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）透露，烏克蘭駐外使館已接獲17封恐嚇郵件，部分使館更收到帶有動物眼睛的帶血包裹，質疑俄羅斯為幕後黑手。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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