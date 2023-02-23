【烏克蘭戰爭】英防相警告戰事恐再拖一年 拜登重申美國對北約承諾（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第365日，美國總統拜登（Joe Biden）再次重申，美國會維持對北約（NATO）的承諾，保護北約每一吋領土。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）再次譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

【本港時間2月23日】

【18:46】英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）受訪時表示，恐怕俄烏戰爭可能再持續多一年。

【10:49】拜登與俗稱「布加勒斯9國」（Bucharest Nine）的北約東歐成員國會晤前，再次強調美國對北約承諾，重申北約會捍衛成員國每一吋領土。【下一頁】

【09:20】俄烏戰爭一周年前夕，古特雷斯再次批評俄國入侵烏克蘭，直指是挑戰全球集體良心，稱戰爭是違反聯合國公約及國際法。

【本港時間2月22日】

【10:46】拜登表明，烏克蘭勝利在望，美國與盟友將持續援助基輔政府，幫助烏國繼續捍衛。他感謝烏克蘭人的勇氣，以及西方國家團結一致。【下一頁】

【04:22】歐盟官員透露，接近完成商討第10輪對俄羅斯制裁內容，如在禁止俄國橡膠及鑽石出口達成共識，可在周三（22日）公布最新一輪制裁。

【本港時間2月21日】

【18:37】意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）抵達基輔，烏克蘭國家廣播公司Suspilne發布一段她乘火車抵達當地的影片。

【16:02】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）今日會發表國情咨文，預計將提及對烏克蘭的特別軍事行動。【下一頁】

【14:07】烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）警告，俄羅斯指烏軍坦克會在戰爭一周年前停駐莫斯科紅場。【下一頁】

【00:30】美國總統拜登（Joe Biden）宣布追加5億美元（約39億港元）對烏克蘭軍事援助，本周也會宣布針對俄羅斯精英和企業的新一輪制裁。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀