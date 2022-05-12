【烏克蘭戰爭】英與芬蘭瑞典簽安全協議 烏稱成功反擊俄軍（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第78日，英國與芬蘭及瑞典簽署互相安全協議，同意協助兩國面對潛在的俄羅斯威脅。烏克蘭軍聲稱，在第二大城市哈爾科夫附近區域成功反擊俄軍，把對方向後推移。被俄羅斯佔領的赫爾松州親俄官員表示，計劃向莫斯科政府申請加入俄羅斯。

【本港時間5月12日】

【05:04】烏克蘭軍方表示，成功在哈爾科夫（Kharkiv）附近區域反擊俄軍，並搶回一個重要要點，更把俄軍控制範圍推後至更靠近俄國邊境。

【01:55】自2月底被佔領的烏克蘭赫爾松地區（Kherson）親俄政府官員表示，計劃向莫斯科政府申請，成為俄羅斯一部分。

【00:00】英國首相約翰遜（Boris Johnson）先後訪問芬蘭及瑞典，分別與兩國簽訂相互安全宣言，承諾其中一方如受攻擊，另一方將提供軍事形式在內等援助。

【本港時間5月11日】

【21:55】烏克蘭南部赫爾松州的親俄行政機構，將向俄羅斯總統普京提出併入俄羅斯，並指當地不會獨立建國，亦不會舉行全民公決，計劃年底前全面實施俄羅斯法律。

【18:02】俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯不希望在歐洲發生戰爭，但指控西方國家尋求擊敗俄羅斯。

【16:03】希臘表示一條通往保加利亞的天然氣管道將於一個月後完工，屆時將結束俄羅斯在保加利亞和東南歐的天然氣壟斷情況。

【15:19】烏克蘭軍聲稱在頓涅茨克和盧甘斯克擊退俄軍12次進攻，摧毀12輛坦克、火砲系統、19輛裝甲車、7輛汽車等裝備。

【10:24】美國眾議院通過向烏克蘭提供額外400億美元（約3,120億港元）援助的議案，將提交參議院審議。

【09:32】烏克蘭指俄軍正加大力度炮擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫，特別是針對民居，導致最少1死6傷。

【08:12】加拿大表示已向聯合國捐款250萬美元，用於調查在烏克蘭發生的侵犯人權行為。

【01:44】德國與荷蘭外長突訪烏克蘭與澤連斯基會面，德國外長更視察有大量平民遭虐殺的基輔近郊城鎮布查（Bucha）。

【01:05】烏克蘭總統澤連斯基在斯洛伐克國會發表視像演説，敦促斯洛伐克棄用俄羅斯能源及協助烏克蘭加入歐盟。

【本港時間5月10日】

【16:26】烏克蘭官員宣布，在烏東城市伊久姆（Izyum）數周前被毀的建築物廢墟中，發現44具平民遺體。

【15:37】自2月戰爭爆發以來，已有超過200萬烏克蘭人逃難至波蘭。

【11:16】聯合國安理會將於周四（12日）召開新會議商討俄烏戰爭的人道主義問題。

【07:20】烏克蘭南部港口敖德薩市議會表示，有炮彈襲擊當地旅遊景點並摧毀了5座建築物，造成兩人受傷。

【03:30】路透社引述消息人士稱，美國國會民主黨議員已同意向烏克蘭提供近400億美元額外資金的提議。

【03:00】普京（Vladimir Putin）在二戰勝利日的演説中表示，入侵烏克蘭是為應對西方對俄羅斯構成不可接受的威脅。白宮譴責普京的演説内容提供修正主義歷史版本及發放虛假信息。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明