【烏克蘭戰爭】英揆突訪基輔 烏促東部民眾立即撤離（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第45日。英國首相約翰遜突然到訪烏克蘭首都基輔，承諾會為烏克蘭提供更多援助，獲烏克蘭總統澤連斯基盛讚。有傳俄羅斯已替換掌管烏克蘭戰事的將領，預計即將加強對烏克蘭東部的攻勢。烏克蘭政府呼籲東部民眾，應立即從當地撤離。

【本港時間4月10日】

【13:14】澤連斯基發表講話時表明，俄羅斯的目標不止烏克蘭，而是整個歐洲，促請西方國家對俄羅斯能源產品實施全面禁運，並向烏克蘭提供更多武器裝備。

【02:54】烏克蘭政府呼籲東部地區民眾，應立即離開當地。澤連斯基表明，烏東將會面臨一場「硬仗」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）據悉已更換對烏克蘭戰事的指揮官，曾參與叙利亞軍事行動的Alexander Dvornikov將軍。

【00:03】英國首相約翰遜（Boris Johnson）突然到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤。約翰遜承諾提供更多武器裝備及加強制裁，協助烏克蘭對抗俄羅斯。

澤連斯基大讚約翰遜，更稱其他西方國家應該效法英國。

【本港時間4月9日】

【17:30】俄羅斯央行允許各大銀行，從4月18日起向俄羅斯居民出售外幣現金。此前透過經紀人購買外幣需支付的12%手續費，亦會在4月11日起取消。

【17:00】標普（S&P）下調俄羅斯外匯評級至「選擇性違約」（selective default，SD），指俄羅斯無法亦不願意履行對外國債券持有人的承諾

【16:30】烏克蘭副總理Olha Stefanishyna表示，烏克蘭或能在今年6月時，獲得歐盟候選國地位。

【16:00】BBC引述西方官員報導，俄軍已重組在烏克蘭的行動指揮部，新任將軍擁有豐富敘利亞作戰經驗。英國國防部料俄軍，將增加對烏克蘭東部及南部空襲次數，及繼續襲擊烏克蘭非戰鬥人員。

【14:30】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）宣布，當地時間週六（9日）將開啟10條人道主義走廊疏散平民，包括南部馬里烏波爾（Mariupol）一條乘坐私人交通工具撤離通道。

【12:00】斯洛伐克表示已向烏克蘭提供S-300防空系統，是開戰後首個向烏克蘭提供防空系統國家，但強調並不代表參與戰爭。英國宣布將捐贈價值1億英鎊（約10.2億港元）軍備，包括開戰後首次捐贈的裝甲車。德國宣布聯邦政府將撥款20億歐元（約170.55億港元），支援各州接納烏克蘭難民。【下一頁】

【11:00】美國總統拜登（Joe Biden）正式簽署兩項法案，一項為暫停俄羅斯及白俄正常貿易關係，取消最惠國待遇，外媒分析指未來將增加進口商品關稅。另一項則是禁止從俄羅斯進口能源，包括原油、煤炭及天然氣。【下一頁】

【10:00】俄羅斯取消15個國際組織在當地註冊，包括人權觀察（Human Rights Watch，簡稱HRW）及國際特赦組織（Amnesty International）等。俄羅斯指該批組織違反俄羅斯聯邦法律。

【09:00】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）到訪烏克蘭布查鎮，表示將加快烏克蘭入歐程序。烏克蘭總統澤連斯基表示將在一周內，回覆馮德萊恩交予的問卷。【下一頁】

【08:00】白俄將歐盟成員國、新西蘭、澳洲、加拿大、台灣、英國、瑞士、美國等國家及地區，列為不友好國家，但未包括烏克蘭。

【07:00】日本宣布，驅逐俄羅斯駐日大使館的外交官以及俄羅斯駐日貿易代表處職員共8人出境。經濟產業相萩生田光一表示，將分階段減少減少進口俄羅斯煤炭。

【本港時間4月8日】

【22:55】盧布匯價回穩，俄羅斯央行宣布減息，由20厘減至17厘，下周一生效。

【22:50】頓涅茨克首長指，克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站遇襲的死亡人數增至50人，包括5名兒童。

【21:00】克拉馬托爾斯克火車站受襲，死傷人數增至39死87傷。

【18:55】俄羅斯國防部透過俄羅斯新聞社（RIA），否認曾經攻擊克拉馬托爾斯克火車站，聲稱炸中火車站的導彈只有烏克蘭軍方使用。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，俄軍周五並無在克拉馬托爾斯克舉行任何軍事行動。

【17:15】俄羅斯對澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等228名澳洲人實施入境禁令，以反制澳洲早前對俄羅斯實施的制裁，名單包括澳洲參眾議員及國家安全委員會等人士。俄羅斯亦對130名新西蘭官員及議員實施入境禁令，包括總理阿德恩（Jacinda Ardern）。

【16:40】路透社引述頓涅茨克（Donetsk）首長Pavlo Kyrylenko，稱當地一個火車站懷疑被俄羅斯導彈擊中，估計造成數十人死亡。【下一頁】

【16:30】俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）向杜馬議員表示，俄羅斯正面臨三十年以來最嚴重局勢，即使在冷戰時期，西方亦從未實施如此制裁手段，但西方試圖將俄羅斯從全球經濟排除的企圖不會得逞。

【14:40】英國國防部發表最新俄烏戰爭情報匯報，指俄軍已完全撤出烏克蘭北部返回白俄羅斯及俄羅斯，部分被調派至烏東地區作戰。情報表示，大批俄軍需要先完成大量補給，才會調遣至烏東地區，估計一周內不會再有大批俄軍進入烏北地區。

國防部更指出，俄軍繼續轟炸烏克蘭東部及南部堅守的城市，部隊同時南移至已佔領的城市伊久姆（Izium）。

【14:00】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在Twitter分享照片，顯示自己已啟程前往基輔展開訪問。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦表示已出發。

【10:25】美國商務部宣布，把兩間俄羅斯國營企業聯合造船集團（United Shipbuilding Corp）及鑽石生產商ALROSA納入黑名單，禁止有關企業使用美國金融系統。

【07:09】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，首都基輔附近的博羅江卡鎮（Borodyanka）情況比布查（Bucha）更嚴重，被俄軍破壞的程度更高。【下一頁】

【03:14】歐盟確認對俄羅斯發動新一輪制裁，包括禁運俄羅斯煤炭，但消息人士指禁運日期較原定時間延遲一個月。

【01:55】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受英國天空電視台時首次承認，俄軍在對烏克蘭戰事中承受重損失，希望特別軍事行動會在未來數日達成目標。【下一頁】

【00:30】俄羅斯被暫停聯合國人權理事會資格後，隨即宣布退出有關組織，批評遭暫停資格一事完全不合法及政治主導的舉動。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明