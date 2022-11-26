【烏克蘭戰爭】英指俄或射曾載核武舊導彈 烏仍有600萬戶受斷電影響（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第276日。烏克蘭仍有超過600萬戶家庭受斷電影響，總統澤連斯基指受影響家庭數量已減半。俄羅斯總統普京會見士兵母親，嘗試安撫國內對動員令的情緒。歐盟表示，將加強支援烏克蘭電力及暖氣供應。

【本港時間11月26日】

【17:34】英國國防部最新俄烏戰爭情報報告指出，俄軍遠程導彈庫存開始見底，可能用上以往裝有核彈頭的巡航導彈，在拆卸核彈頭後再發動攻擊。

【10:59】普京（Vladimir Putin）在首都莫斯科市郊，與一群參與烏克蘭戰爭的士兵母親會晤，表示政府全體領導層包括他本人在內，對一眾母親的痛苦「感同身受」。【下一頁】

【02:16】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍早前大規模襲擊烏克蘭供電網後，仍有超過600萬戶家庭受斷電影響，但指受影響家庭數量已減少一半。

【01:27】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟準備向烏克蘭加強能源援助，幫助當地維持電力及暖氣供應。

【本港時間11月25日】

【15:31】烏軍於克里米亞擊殺一名協助俄軍操作無人機的伊朗軍事顧問。烏克蘭指如再有伊朗人在烏方被佔據的領土上支援俄方入侵行動，也會成為擊殺目標。【下一頁】

【13:10】七國集團（G7）及歐盟計劃為俄羅斯石油設立價格上限，但目前尚未達成協議。俄羅斯總統普京警告西方為油價設立價格上限，將嚴重影響全球市場。【下一頁】

【07:21】烏克蘭大部分地區仍未全面恢復暖氣或電力供應，當局警告基輔居民要為進一步襲擊做好準備，儲備水、食物和禦寒衣物。

【00:18】俄羅斯及烏克蘭兩國官員證實，兩國分別交換50名戰俘。俄羅斯國防部表示，烏方釋放了50名被俘的俄羅斯士兵。烏克蘭總統府負責人則表示，烏方接回48名士兵和兩名軍官，包括海軍陸戰隊、步兵、邊防軍和領土防衛隊成員。

【本港時間11月24日】

【11:10】烏克蘭軍方表示，俄軍周三共向烏國全境發射70枚巡航導彈，攻擊多個民用基建包括能源設備，當中烏軍成功攔截51枚。能源部表示，烏克蘭大多數民眾被切斷電力供應。政府官員透露，基輔及多個地區因俄軍襲擊被迫斷開電網連接。【下一頁】

【00:43】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，向烏克蘭提供的4億美元（約31.2億港元）援助中，包括炮彈﹑精準打擊武器﹑防空導彈及戰略載具，供烏軍在戰線上使用。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明