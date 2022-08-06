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【烏克蘭戰爭】英情報指戰爭將進入新階段 埃爾多安見普京（不斷更新）

環球社會熱點 13:03 2022/08/06

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第164日。土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京會面，預計主要談及烏克蘭及叙利亞問題。英國情報部門指，俄烏戰爭即將步入新階段，烏軍正削減俄軍後援補給能力。

【本港時間8月6日】

【17:00】國際特赦組織烏克蘭辦事處主任Oksana Pokalchuk宣布辭職，指摘總部報告刪走其建議內容。

【15:00】英國情報部門指，戰爭即將進入新階段。烏軍正擊中攻擊橋樑及彈藥庫，試圖削減俄軍後勤補給力。

【13:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，禁止不友好國家投資者年底前出售金融及能源等企業股份。法令立即生效，但指普京可批出豁免。【下一頁】

【11:30】俄羅斯指，將驅逐14名保加利亞領事館及大使館工作人員。

【11:00】俄烏雙方互相指責對方，攻擊位於烏克蘭東南部的扎波羅熱核電廠。

【10:30】國際特赦組織（Amnesty International）表示，支持烏克蘭在居民區建立軍事基地對抗俄軍。國際特赦組織周四曾發表報告，指烏軍在學校等地點設置軍事基地，違反國際法及危及平民安全，被烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）嚴厲批評。

【10:00】歐洲指，削減15%天然氣使用量方案將於下周初生效。

【09:00】加拿大國防部宣布，將向英國再派遣225名武裝部隊人員，訓練烏克蘭新兵。

【本港時間8月5日】

【13:38】埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）預計周五與普京（Vladimir Putin）見面，為兩人17日內第二度會面。外界估計，兩人對話主要圍繞烏克蘭及叙利亞。

【05:35】位處土耳其最大城市伊斯坦布爾的聯合協調中心周四（4日）表示，3艘糧食船將在周五（5日）由烏克蘭的南部重鎮敖德薩（Odesa）及西南部城市黑海村（Chornomorsk）的港口，運走約5.8萬噸烏克蘭糧食。【下一頁】

【本港時間8月4日】

【11:02】美國參議院以95票贊成，大比數通過支持瑞典及芬蘭加入北約（NATO）。拜登（Joe Biden）指投票結果發出重要訊息，即美國兩黨一致支持參與北約事務，確保盟友準備好迎接挑戰。

【08:52】烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）反擊德國前總理施羅德（Gerhard Schroeder），表明俄烏任何和談需要建基於俄軍撤出烏克蘭及停火之上，批評後者化身俄國政府喉舌。

【00:37】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）批評俄羅斯未有接收已修復的渦輪機，表明對渦輪機並無制裁或限制，指隨時準備運走。【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）反擊朔爾茨，指有文件缺失阻礙渦輪機回歸俄羅斯。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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