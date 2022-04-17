【烏克蘭戰爭】英國派特種部隊訓練烏軍 俄稱全取馬里烏波爾（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第53日。據報英國派出特種部隊（SAS）為烏克蘭士兵提供訓練，使用反坦克導彈。同時，俄羅斯警告美國及北約成員國，向烏供武器會帶來難以預料的後果。

【本港時間4月17日】

【12:30】意大利通知各港口，作為本月歐盟擴大制裁的一部分，周日（17日）起禁止所有俄羅斯船隻進入港口，已進入意大利港口船隻須完成商業活動後立即離開。

羅馬尼亞亦下令，從周日起禁止俄羅斯註冊船隻進入羅馬尼亞港口，包括2月後更改更改註冊的船隻，人道主義船隻除外。

【12:00】《路透社》報道指，歐盟將對俄羅斯實施第6輪制裁，針對原油及銀行，包括俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）。

【11:00】有報道指俄方相信SpaceX公司提供衛星互聯網服務Starlink，曾協助烏軍在黑海擊沈旗艦「莫斯科號」，下令破壞Starlink衛星。俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）否認，但指相關想法有創意，可以考慮。【下一頁】

【10:00】俄羅斯稱已完全佔領馬里烏波爾（Mariupol），敦促剩餘烏軍投降。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）警告，若當地守軍全體被殺，將結束兩國和平談判。【下一頁】

【09:00】俄羅斯國防部表示，在黑海因彈藥爆炸引致火災的旗艦「莫斯科號」，全體船員將繼續在海軍服役。

【08:00】《彭博社》上周六（16日）報道，英超球會車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）曾前往烏克蘭首都基輔，試圖推動俄烏談判。他在當地曾會見烏克蘭談判代表，討論重啟和談的方式。

【07:00】捷克外長Jan Lipavský透露，俄羅斯透過外交信函警告，捷克不得在未經俄羅斯同意下，向其他國家提供前蘇聯製武器。他批評俄方要求無理，並指捷克外交部不會對此作出回應。

【本港時間4月16日】

【18:40】首都基輔再發生爆炸、西部利沃夫亦傳出爆炸聲，俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄羅斯國防部指，成功擊中烏軍位於基輔的軍事設施，同時擊中南部Mykolaiv軍事裝備維修設施。

【18:00】莫斯科表示，由於英國對俄方的敵對立場，禁止首相約翰遜（Boris Johnson）、外相卓慧思（Liz Truss）等13名政界人士入境俄羅斯。

【15:30】美國國防部官員證實，兩枚烏克蘭「海王星」導彈擊中俄羅斯黑海旗艦「莫斯科號」，死傷人數不明。

有數十名俄羅斯民眾在克里米亞城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）自發悼念及獻花，指莫斯科號是俄軍艦隊90年代複興的象徵，亦是象徵力量與希望。

【15:02】澤連斯基接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時指，所有國家應對普京可能在俄烏戰爭使用核武或化武做準備。

【11:38】《路透社》引述消息人士指，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）與高級財政官員將於下周國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行春季會議期間訪問華盛頓。

【11:00】據報英國已派出特種部隊，在基輔訓練烏克蘭士兵使用反坦克導彈。

【10:00】烏克蘭總統澤連斯基要求拜登將俄羅斯列為支持恐怖主義國家，將是影響深遠且強大的制裁手段。拜登未有答應要求，僅表示願意探討連串建議，加大對俄制裁。

【9:45】烏克蘭警方指，俄軍撤出基輔一帶後，在附近城鎮發現逾900具平民屍體，多數被棄屍街頭或草草埋葬。9成半死者死於槍殺，遭俄軍處決。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明