【烏克蘭戰爭】英國派特種部隊援烏 俄警告向烏供武器後果嚴重（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第52日。據報英國派出空軍特種部隊（SAS）為烏克蘭士兵提供訓練，使用反坦克導彈。同時，俄羅斯警告美國及北約成員國，向烏供武器會帶來難以預料的後果。

【本港時間4月16日】

【11:38】《路透社》引述消息人士指，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）與高級財政官員將於下周國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行春季會議期間訪問華盛頓。

【11:00】據報英國已派出空軍特種部隊，在基輔訓練烏克蘭士兵使用反坦克導彈。

【10:00】烏克蘭總統澤連斯基要求拜登將俄羅斯列為支持恐怖主義國家，將是影響深遠且強大的制裁手段。拜登未有答應要求，僅表示願意採討連串建議，加大對俄制裁。

【9:45】烏克蘭警方指，俄軍撤出基輔一帶後，在附近城鎮發現逾900具平民屍體，多數被棄屍街頭或草草埋葬。9成半死者死於槍殺，遭俄軍處決。

【本港時間4月15日】

【16:30】評級機構穆迪（Moody's）表示，俄羅斯以盧布償還美元計價的主權債，可能構成債務違約。俄羅斯4月初以盧布支付兩筆到期的美元債息，若1個月寬限期結束，即最遲5月4日，俄羅斯仍未以美元支付，穆迪料宣布俄羅斯債務違約。

【15:15】基輔出現巨大爆炸聲，為俄軍早前宣布大幅減少基輔的軍事行動以來首次。

【14:50】路透社報道，俄羅斯財長致函巴西，要求對方於國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行、二十國集團（G20）等國際組織的會議上，全力支持俄羅斯對抗西方的制裁。

【11:55】烏克蘭總統澤連斯基發表全國演說，直指俄羅斯的入侵「荒誕」，兼與自殺無異。他指烏克蘭已經頂住俄軍的侵略50日，遠超俄軍開戰前宣稱的5日。

【11:20】美國總統拜登（Joe Biden）被記者問及是否願意到基輔時，他回應說願意。惟白宮官員其後表示，拜登目前沒計劃前往基輔。傳媒指美國可能派出國務卿布林肯或國防部長奧斯汀，聯同歐洲領袖一同到訪烏克蘭。

【10:30】俄羅斯國防部表示，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」導彈巡洋艦在拖往港口途中沉沒，「莫斯科號」起火後，導致艦上彈藥爆炸，艦身嚴重受損，起火原因正在調查。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明