【烏克蘭戰爭】英國增126億軍援烏克蘭 馬里烏波爾鑄鐵廠婦孺全撤離 （不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第74日，英國政府將向烏克蘭增加13億英鎊軍事援助，較之前承諾的金額近乎翻倍。烏克蘭方聲稱，再次從馬里烏波爾撤離大批平民，老人及婦聯已全數撤走。俄軍再次進襲烏克蘭南部城市敖德薩，其中有6枚導彈擊中當地。

【本港時間5月7日】

【14:35】盧甘斯克（Luhansk）地區官員表示，當地一間學校上周六在空襲時被炸中，其時正有90人在內躲避，估計60人可能因空襲死亡。

【06:20】英國承諾向烏克蘭提供額外13億英鎊（約125.9億港元）軍事援助，首相約翰遜（Boris Johnson）亦即將與武器生產商會面，尋求對方增加產能。【下一頁】

【05:00】俄軍上周六（7日）向烏克蘭南部城市敖德薩（Odessa）發射導彈，當中6枚擊中當地。敖德薩市議會聲稱，4枚導彈擊中傢具公司，波及附近住宅大樓，其餘兩枚擊中當地機場。

【03:58】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，再從東南重鎮馬里烏波爾（Mariupol）的鑄鐵廠內撤離逾300平民，被困當地的婦女及兒童已全數撤走。烏克蘭政府則聲稱，所有老人家﹑婦女及兒童已撤離當地，但醫生﹑士兵及眾多傷員仍被困。

【本港時間5月7日】

【14:15】聯合國呼籲重開烏克蘭南部敖德薩的港口，以免出現環球糧食危機。烏克蘭是重要糧食生產國，靠船運送到世界各地，惟敖德薩港口因戰爭關閉，嚴重阻礙糧食供應鏈。

【14:06】聯合國發表關於俄烏戰爭的聲明，未有使用戰爭、衝突、入侵等字眼。

【13:52】5月9日俄羅斯二戰勝利日，外界關注俄方將有大動作之際，七大工業國（G7）領袖將於周日與烏克蘭總統澤連斯基視像會談，加強制裁俄羅斯被納入議程。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明