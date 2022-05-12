  • 25°C
香港時間 : 2022512日 (四) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】芬蘭稱數日內正式申請加入北約 烏稱成功反擊俄軍（不斷更新）

環球社會熱點 17:18 2022/05/12

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第78日，英國與芬蘭及瑞典簽署互相安全協議，同意協助兩國面對潛在的俄羅斯威脅。烏克蘭軍聲稱，在第二大城市哈爾科夫附近區域成功反擊俄軍，把對方向後推移。被俄羅斯佔領的赫爾松州親俄官員表示，計劃向莫斯科政府申請加入俄羅斯。

【本港時間5月12日】

【17:00】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，芬蘭加入芬蘭加入北約舉動絕對對俄羅斯構成威脅，並指北約擴張不會為世界或歐洲帶來穩定。

【16:00】國際能源署（IEA）表示，俄烏戰爭造成俄羅斯原油減產不會導致全球石油短缺情況。機構指中東OPEC+及美國產量會隨著時間穩步上升，加上需求放緩，預料可抵消俄油減產帶來的負面影響。

【15:30】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在Telegram中表示，西方國家繼續向烏克蘭提供武器、軍事訓練等援助，將增加演變成全面核戰的風險。

【15:00】芬蘭總統Sauli Niinistö表示，已和烏克蘭總統澤連斯基通話，告知芬蘭將加入北約。他指烏克蘭表示全力支持。

【14:30】英國首相約翰受訪時表示，即使俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）停止戰爭，英俄關係亦不會正常化。

【14:00】與烏克蘭接壤的俄羅斯州份Belgorod州長Vyacheslav Gladkov指責烏克蘭，發動一系列襲擊，造成當地Solokhi村莊最少1死7傷。

【13:30】電器製造商西門子（Siemens）宣布退出俄羅斯市場，並指受俄烏戰爭影響，公司第二季度業務損失6億歐元（約49.5億港元）。

【13:00】芬蘭宣布需要立即加入北約，《路透社》引述外交官員指，料兩國將迅速獲得成員資格。【下一頁】

【12:30】美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，相信普京不希望和北約發生直接衝突。

【11:53】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）受訪時表示，無法確保重返當地市民的安全，並認為佔領基輔仍然是俄羅斯政府的一大目標。

【05:04】烏克蘭軍方表示，成功在哈爾科夫（Kharkiv）附近區域反擊俄軍，並搶回一個重要要點，更把俄軍控制範圍推後至更靠近俄國邊境。

【01:55】自2月底被佔領的烏克蘭赫爾松地區（Kherson）親俄政府官員表示，計劃向莫斯科政府申請，成為俄羅斯一部分。

【00:00】英國首相約翰遜（Boris Johnson）先後訪問芬蘭及瑞典，分別與兩國簽訂相互安全宣言，承諾其中一方如受攻擊，另一方將提供軍事形式在內等援助。

【本港時間5月11日】

【21:55】烏克蘭南部赫爾松州的親俄行政機構，將向俄羅斯總統普京提出併入俄羅斯，並指當地不會獨立建國，亦不會舉行全民公決，計劃年底前全面實施俄羅斯法律。

【18:02】俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯不希望在歐洲發生戰爭，但指控西方國家尋求擊敗俄羅斯。

【16:03】希臘表示一條通往保加利亞的天然氣管道將於一個月後完工，屆時將結束俄羅斯在保加利亞和東南歐的天然氣壟斷情況。

【15:19】烏克蘭軍聲稱在頓涅茨克和盧甘斯克擊退俄軍12次進攻，摧毀12輛坦克、火砲系統、19輛裝甲車、7輛汽車等裝備。

【10:24】美國眾議院通過向烏克蘭提供額外400億美元（約3,120億港元）援助的議案，將提交參議院審議。

【09:32】烏克蘭指俄軍正加大力度炮擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫，特別是針對民居，導致最少1死6傷。

【08:12】加拿大表示已向聯合國捐款250萬美元，用於調查在烏克蘭發生的侵犯人權行為。

【01:44】德國與荷蘭外長突訪烏克蘭與澤連斯基會面，德國外長更視察有大量平民遭虐殺的基輔近郊城鎮布查（Bucha）。

【01:05】烏克蘭總統澤連斯基在斯洛伐克國會發表視像演説，敦促斯洛伐克棄用俄羅斯能源及協助烏克蘭加入歐盟。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】受困鋼鐵廠烏軍點名一人求救 開Twitter帳戶全為他

下一篇文章

【新冠肺炎】全球主要國家口罩令情況（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間18:00）
【烏克蘭戰爭】芬蘭稱數日內正式申請加入北約 烏稱成功反擊俄軍（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】芬蘭稱數日內正式申請加入北約 烏稱成功反擊俄軍（不斷更新）
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款