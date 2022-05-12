【烏克蘭戰爭】芬蘭稱數日內正式申請加入北約 烏稱成功反擊俄軍（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第78日，英國與芬蘭及瑞典簽署互相安全協議，同意協助兩國面對潛在的俄羅斯威脅。烏克蘭軍聲稱，在第二大城市哈爾科夫附近區域成功反擊俄軍，把對方向後推移。被俄羅斯佔領的赫爾松州親俄官員表示，計劃向莫斯科政府申請加入俄羅斯。

【本港時間5月12日】

【17:00】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，芬蘭加入芬蘭加入北約舉動絕對對俄羅斯構成威脅，並指北約擴張不會為世界或歐洲帶來穩定。

【16:00】國際能源署（IEA）表示，俄烏戰爭造成俄羅斯原油減產不會導致全球石油短缺情況。機構指中東OPEC+及美國產量會隨著時間穩步上升，加上需求放緩，預料可抵消俄油減產帶來的負面影響。

【15:30】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在Telegram中表示，西方國家繼續向烏克蘭提供武器、軍事訓練等援助，將增加演變成全面核戰的風險。

【15:00】芬蘭總統Sauli Niinistö表示，已和烏克蘭總統澤連斯基通話，告知芬蘭將加入北約。他指烏克蘭表示全力支持。

【14:30】英國首相約翰受訪時表示，即使俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）停止戰爭，英俄關係亦不會正常化。

【14:00】與烏克蘭接壤的俄羅斯州份Belgorod州長Vyacheslav Gladkov指責烏克蘭，發動一系列襲擊，造成當地Solokhi村莊最少1死7傷。

【13:30】電器製造商西門子（Siemens）宣布退出俄羅斯市場，並指受俄烏戰爭影響，公司第二季度業務損失6億歐元（約49.5億港元）。

【13:00】芬蘭宣布需要立即加入北約，《路透社》引述外交官員指，料兩國將迅速獲得成員資格。【下一頁】

【12:30】美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，相信普京不希望和北約發生直接衝突。

【11:53】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）受訪時表示，無法確保重返當地市民的安全，並認為佔領基輔仍然是俄羅斯政府的一大目標。

【05:04】烏克蘭軍方表示，成功在哈爾科夫（Kharkiv）附近區域反擊俄軍，並搶回一個重要要點，更把俄軍控制範圍推後至更靠近俄國邊境。

【01:55】自2月底被佔領的烏克蘭赫爾松地區（Kherson）親俄政府官員表示，計劃向莫斯科政府申請，成為俄羅斯一部分。

【00:00】英國首相約翰遜（Boris Johnson）先後訪問芬蘭及瑞典，分別與兩國簽訂相互安全宣言，承諾其中一方如受攻擊，另一方將提供軍事形式在內等援助。

【本港時間5月11日】

【21:55】烏克蘭南部赫爾松州的親俄行政機構，將向俄羅斯總統普京提出併入俄羅斯，並指當地不會獨立建國，亦不會舉行全民公決，計劃年底前全面實施俄羅斯法律。

【18:02】俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯不希望在歐洲發生戰爭，但指控西方國家尋求擊敗俄羅斯。

【16:03】希臘表示一條通往保加利亞的天然氣管道將於一個月後完工，屆時將結束俄羅斯在保加利亞和東南歐的天然氣壟斷情況。

【15:19】烏克蘭軍聲稱在頓涅茨克和盧甘斯克擊退俄軍12次進攻，摧毀12輛坦克、火砲系統、19輛裝甲車、7輛汽車等裝備。

【10:24】美國眾議院通過向烏克蘭提供額外400億美元（約3,120億港元）援助的議案，將提交參議院審議。

【09:32】烏克蘭指俄軍正加大力度炮擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫，特別是針對民居，導致最少1死6傷。

【08:12】加拿大表示已向聯合國捐款250萬美元，用於調查在烏克蘭發生的侵犯人權行為。

【01:44】德國與荷蘭外長突訪烏克蘭與澤連斯基會面，德國外長更視察有大量平民遭虐殺的基輔近郊城鎮布查（Bucha）。

【01:05】烏克蘭總統澤連斯基在斯洛伐克國會發表視像演説，敦促斯洛伐克棄用俄羅斯能源及協助烏克蘭加入歐盟。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明