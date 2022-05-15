【烏克蘭戰爭】芬蘭宣布將申請加入北約 普京警告是錯誤（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第81日，俄羅斯總統普京指芬蘭尋求加入北約的舉動是錯誤，對雙邊關係產生負面影響。土耳其外長恰武什奧盧與芬蘭及瑞典外長會晤，土耳其總統發言人強調，未阻止兩國入北約。烏克蘭指俄羅斯正準備在東南部城市馬里烏波爾舉行公投，決定是否加入俄羅斯。

【本港時間5月15日】

【18:13】芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）與總理馬林（Sanna Marin）宣布，芬蘭將申請加入北約。

【17:12】英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，北約對於接受新成員必須保持開放態度，而且芬蘭及瑞典若加入將有助加強歐洲整體安全。

【16:47】烏克蘭官員表示，當地多個地區被俄軍導彈襲擊或轟炸，包括西部利沃夫（Lviv）。同時，烏克蘭指俄軍加強東部攻擊，惟烏軍在第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）擴大勝果。

【14:26】扎波羅熱（Zaporizhzhia）市的官員透露，約500至1000架車輛上周六（14日）從馬里烏波爾撤離後3日，終於獲准進入當地。

【04:02】土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）與瑞典及芬蘭外長會晤，商討兩國尋求加入北約事宜。土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，土耳其未阻止兩國加入北約。

【02:38】烏克蘭官員表示，莫斯科政府打算在馬里烏波爾（Mariupol）舉行公投，決定是否加入俄羅斯。

【00:15】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，芬蘭尋求加入北約（NATO），放棄長年以來的軍事中立是錯誤行為，對俄芬雙邊關係產生負面影響。

【本港時間5月14日】

【17:38】俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）稱，若北約在鄰近俄羅斯邊境部署核設施，莫斯科將作出有力回應。他又俄羅斯指對芬蘭及瑞典沒有敵意，但無法了解兩國入北約的真正理由。

【16:28】格魯吉亞分離地區南奧塞梯（South Ossetia）領導表示，將於7月17日舉行公投，決定是否加入俄羅斯。

【15:30】印度即日禁止所有小麥出口，已獲發信用證及向印度提出滿足糧食請求的國家，則不受此限。

【13:16】澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，難以預料戰爭何時結束，將視乎烏克蘭的盟友、歐洲國家及整個自由世界的行動。

【12:45】烏克蘭總檢察長表示，將以戰爭罪起訴41名俄羅斯士兵，涉及轟炸民居、殺害平民、強姦及搶劫。當局已展開首宗戰爭罪審訊。

【11:00】頓涅茨克州、烏克蘭控制區州長Pavlo Kyrylenko指，與俄軍就撤走亞速鋼鐵廠烏軍的談判非常困難、俄軍開出的條件反覆無常、難以保證他們會履行承諾。俄軍亦持續空襲轟炸亞速鋼鐵廠。

【9:00】美國白宮表示，拜登（Joe Biden）與瑞典及芬蘭領導人進行交談，表明他支持「北約開放政策」以及兩國的一切決定。

【7:00】俄羅斯能源供應商Inter RAO旗下的RAO Nordic表示，基於未收到芬蘭欠款，將從周六凌晨1點起暫停供電。

【04:00】美國國防部表示，防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）通話，是雙方自俄烏戰爭爆發以來首次對話。奧斯汀敦促紹伊古立即停火，強調保持溝通渠道的重要性。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明