【烏克蘭戰爭】聯合國通過調查俄軍涉濫暴 美對烏軍援受阻（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第79日，聯合國人權理事會通過烏克蘭提出的決議，調查俄軍控制烏克蘭首都基輔周邊地區期間是否干犯暴行。另外，美國國會參議院就對烏克蘭提供400億美元援助的法案受阻。

【本港時間5月13日】

【07：50】美國國會參議院就對烏克蘭提供400億美元援助的法案受阻，共和黨參議員保羅（Rand Paul）要求加入條款派員監督在烏克蘭的支出。

【04：59】烏克蘭總統澤連斯基表示，他已準備好與俄羅斯總統普京會談，強調俄烏必須達成協議，烏但克蘭永遠不會承認克里米亞是俄羅斯的一部分。

【02：24】聯合國人權理事會以33票贊成、2票反對的票數通過烏克蘭提出的一項決議，調查俄軍控制烏克蘭首都基輔周邊地區期間是否干犯暴行。

【本港時間5月12日】

【19：20】國際文傳通訊社（Interfax）引述俄羅斯天然氣公司（Gazprom），指周四（12日）經烏克蘭輸送的天然氣較前一日下跌近3成。

【18：30】北約秘書長斯托爾滕貝格表示，若芬蘭決定加入，北約將熱烈歡迎，並指過程將會十分順利及迅速。

【17：30】聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）表示，數千名平民在馬里烏波爾（Mariupol）被殺，當中許多或犯下戰爭罪。

【17：00】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，芬蘭加入北約舉動，對俄羅斯構成威脅，並指北約擴張不會為世界或歐洲帶來穩定。

【16：00】國際能源署（IEA）表示，俄烏戰爭造成俄羅斯原油減產，但不會導致全球石油短缺情況。機構指中東OPEC+及美國產量，會隨著時間穩步上升，加上需求放緩，預料可抵消俄油減產帶來的負面影響。

【15：30】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在Telegram中表示，西方國家繼續向烏克蘭提供武器、軍事訓練等援助，將增加演變成全面核戰的風險。

【15：00】芬蘭總統Sauli Niinistö表示，已和烏克蘭總統澤連斯基通話，告知芬蘭將加入北約。他指烏克蘭表示全力支持。

【14：30】英國首相約翰受訪時表示，即使俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）停止戰爭，英俄關係亦不會正常化。

【14：00】與烏克蘭接壤的俄羅斯州份Belgorod州長Vyacheslav Gladkov指責烏克蘭，發動一系列襲擊，造成當地Solokhi村莊最少1死7傷。

【13：45】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）表示，已向俄羅斯提議，以俄國戰俘交換馬里烏波爾（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的傷兵，但目前未達成協議。

【13：30】電器製造商西門子（Siemens）宣布退出俄羅斯市場，並指受俄烏戰爭影響，公司第二季度業務損失6億歐元（約49.5億港元）。

【13：00】芬蘭宣布需要立即加入北約，《路透社》引述外交官員指，料兩國將迅速獲得成員資格。【下一頁】

【12：45】烏克蘭總檢察長指，首度以戰爭罪控告一名21歲俄軍戰俘，指他2月底在蘇梅一條村莊的路邊，槍殺一名手無寸鐵的62歲男平民。

【12：30】美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，相信普京不希望和北約發生直接衝突。

【11：53】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）受訪時表示，無法確保重返當地市民的安全，並認為佔領基輔仍然是俄羅斯政府的一大目標。

【05：04】烏克蘭軍方表示，成功在哈爾科夫（Kharkiv）附近區域反擊俄軍，並搶回一個重要要點，更把俄軍控制範圍推後至更靠近俄國邊境。

【01：55】自2月底被佔領的烏克蘭赫爾松地區（Kherson）親俄政府官員表示，計劃向莫斯科政府申請，成為俄羅斯一部分。

【00：00】英國首相約翰遜（Boris Johnson）先後訪問芬蘭及瑞典，分別與兩國簽訂相互安全宣言，承諾其中一方如受攻擊，另一方將提供軍事形式在內等援助。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明