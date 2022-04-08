【烏克蘭戰爭】聯合國暫停俄人權理事會席位 俄烏和談再現爭拗（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第43日。美國與英國宣布新一輪對俄羅斯的制裁，俄羅斯總統普京兩名女兒亦成為目標。英國凍結俄羅斯最大銀行在英國的資產，並希望在年底全面禁止入口俄羅斯石油及煤炭。烏克蘭政府呼籲烏東地區民眾，應及早撤離。匈牙利與歐盟唱反調，願意盧布結算與俄能源交易。

【本港時間4月7日】

【23:55】聯合國大會以93票贊成、24票反對及58票棄權，暫停俄羅斯於人權理事會的席位。

【21:15】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）批評，烏克蘭提交予俄羅斯的協議草案，明顯偏離上月底伊斯坦布爾談判期間確定的條款。他指出，未來對烏克蘭安全保障不適用於克里米亞和塞瓦斯托波爾，但烏方周三提交的草案，卻未有作出明確陳述。

烏克蘭首席談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）其後反駁，烏方提交的草案全屬兩國談判團的共識，而拉夫羅夫沒有直接參與談判，相關言論旨在轉多布查鎮事件的視線。

【19:15】七國集團（G7）外長以最強烈措詞，譴責俄羅斯在烏克蘭布查鎮及其他城鎮犯下的暴行，會追究到底。

【18:19】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）視像現身希臘國會發表演說，表明俄羅斯的行動不止針對烏克蘭，而是整個歐洲，呼籲西方國家將俄羅斯「繩之於法」。

澤連斯基再次促請全球各國抵制俄羅斯石油，並從國際金融系統封鎖俄羅斯銀行。

【15:18】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在布魯塞爾與北約成員國外長會面，再次呼籲西方國家向烏克蘭援助更多武器。庫列巴表示，烏克蘭現時需要持續援助及長期解決方法，讓烏克蘭能獲得勝利。

【13:37】馬里烏波爾市長Vadym Boichenko表示，俄軍對當地展開攻勢至今，已造成超過5,000死亡，當中包括210名兒童。【下一頁】

【11:04】俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）表示，美國新制裁將直接影響俄羅斯平民。安東諾夫表示，美國意圖為俄羅斯製造經濟困難，影響俄國還債能力，損害俄羅斯聲譽，但俄方會準時及妥善負擔其債務責任。

【05:30】匈牙利表明，願意以俄羅斯盧布結算與俄羅斯的能源交易，立場明顯與歐盟不一致。【下一頁】

【02:15】英國與美國分別宣布新一輪俄羅斯制裁。英國將凍結俄羅斯最大銀行在英國的資產，並希望在年底全面禁止入口俄羅斯石油及煤炭。

美國總統拜登（Joe Biden）指俄軍在布查（Bucha）犯下戰爭罪行，使美國加強制裁。白宮宣布，俄羅斯最大金融機構及多名與克里姆林宮有關係人士，將成為新制裁目標，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）兩名女兒。【下一頁】

【01:33】烏克蘭政府促請烏東民眾把握機會，趁早離開有關地區，指當地一旦爆發大規模戰爭，政府或未能提供更多援助。【下一頁】

【本港時間4月6日】

【20:34】俄羅斯財政部發聲明指，由於外資銀行拒執行還款指令，將被迫以盧布還款。受國際制裁影響，俄羅斯無法調動儲備償還美元計價債息。

【17:00】白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）表示，明白澤連斯基的挫敗感，美國亦有同樣看法，但認為俄羅斯是聯合國安理會常任理事國情況不會改變。

【16:15】印度就布查發生的事件，自俄烏戰爭開始以來，首次向俄羅斯發出譴責。印度常駐聯合國代表T.S. Tirumurti稱布查事件使人「非常不安」，明確譴責有大批平民死亡的事件，支持公開調查事件。

Tirumurti表示，烏克蘭情況自聯合國安理會上次會議後一直未有明顯改善，而且包括人道狀況在內的情況持續惡化。

【15:11】烏克蘭1檢察官表示，正調查4,468宗疑似俄軍戰爭犯罪行為。檢察總長Iryna Venediktova形容，近來在基輔附近收復的地區有如「在地獄被折磨的區域」，承諾會懲罰犯罪分子。

【13:46】英國國防部情報指出，烏克蘭南部馬里烏波爾（Mariupol）的人道情況轉差，城內16萬人基本缺乏水電煤及保暖用品，與外界通訊被切斷。俄軍亦阻擋人道救援通道，疑似向城內守軍施壓，希望迫使對方投降。

【11:05】美國再向烏克蘭提供金額價值1億美元（約7.78億港元）武器援助，包括反裝甲車的標槍導彈。今次為美國自去年8月起，第6度向烏克蘭提供裝備援助。

【10:23】布查市長Anatoly Fedoruk向英國廣播公司（BBC）表示，當地有約320平民在俄軍佔領期間死亡，更聲稱曾數次親眼看到俄軍處決平民Fedoruk聲稱，俄軍佔領期間嘗試搜捕當地政治人物。

【10:00】美國與盟友預料在周三宣布，新一輪制裁俄羅斯的措施，有傳俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的兩名女兒可能成為歐盟制裁目標。【下一頁】

【03:27】烏克蘭總統澤連斯基透露，烏國不會效法瑞士去軍事化，但會參照以色列模式。【下一頁】

【01:28】歐盟成員國在布查（Bucha）平民被殺事件後，已驅逐206名俄羅斯外交人員，較俄烏開戰時時更多。【下一頁】

【00:15】捷克國防部消息人士透露，已向烏克蘭直接援助坦克及裝甲車，為歐盟首國提供攻擊性武器。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明