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【烏克蘭戰爭】聯合國指核電廠違反安全 促非軍事化 （不斷更新）

環球社會熱點 09:41 2022/09/07

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第196日。國際原子能機構的報告指扎波羅熱核電站違反安全原則，並呼籲建立安全區。聯合國秘書長古特雷斯響應國際原子能機構的建議，同時呼籲在扎波羅熱核電廠周圍建立非軍事區。

【本港時間9月7日】

【09：41】聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）於聯合國安理會會議發言，呼籲在扎波羅熱核電廠周圍建立一個非軍事區，包括要求俄軍撤軍並同意烏克蘭軍不會進入。

【07：12】國際原子能機構的報告指，扎波羅熱核電廠違反了安全原則，該強調有迫切需要採取臨時措施，以防止因軍事手段造成的物理損害會引起核事故。該機構指為實現此目標，呼籲建立核安全保護區。

 

【本港時間9月6日】

【10：56】國際原子能機構（IAEA）周一（5日）發聲明指出，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠發生火災，導致後備電纜需要暫時斷聯，滅火後已重新連接電網。

【01：37】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，只有西方制裁解決，俄羅斯才會恢復北溪一號的天然氣供應。

【00：05】俄羅斯外交部發聲明，禁止奧斯卡影帝辛潘（Sean Penn）及男星班史迪拿（Ben Stiller）在內25名美國公民入境俄羅斯。俄方指控美國當局持續營造恐俄氣氛，摧毀雙方聯繫，提升兩國之間對立，俄國將繼續採取反制行動。

【本港時間9月5日】

【17：50】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）預計，新任英國首相維持反俄論調，對兩國關係改善不抱大期望。

佩斯科夫亦表明，俄國可能就七國集團（G7）為俄羅斯石油設立價格上限而採取報復措施。

【16：39】烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，仍在等待IAEA提交有關扎波羅熱核電廠之行的報告，指現時仍未知內部是否一切正常，直指IAEA不夠有效率。

【10：51】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周日（4日）宣布，將推出650億歐元（約5,057億港元）的財政計劃，提高福利及公共交通資助等，協助民眾及商戶應對能源費用高昂的難關。

政府將針對電力供應商的利潤徵稅及15%企業稅資助計劃，朔爾茨批評部分非天然氣發電供電商利用機制謀取暴利，決心改革避免同類情況再次出現。【下一頁】

【07：12】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指烏軍上周起開始反擊，迎日在南部及東部共奪回3個據點，感謝軍隊的努力。

【01：02】駐俄羅斯美國大使沙利文（John Sullivan）於周日（4日）完成近3年任期，將退出外交圈，返回美國開始退休生活。美國國務院表明，沙利文退休日期早已決定，亦是正常外交輪替。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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