  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】聯合國指最少7000平民死 烏促加快軍援（不斷更新）

環球社會熱點 10:56 2023/01/17

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第327日。烏克蘭指近日俄軍攻勢反映盟友軍事援助需要加快，憂慮俄軍或將發起「最後推進」。聯合國人權事務高級專員辦事處表示，俄烏戰爭爆發至今已有超過7,000名平民死亡。俄烏正準備交換戰俘，涉及人數約1,000人。

【本港時間1月16日】

【10:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）明言，第聶伯羅（Dnipro）遇襲及俄國試圖反擊的行動代表盟友有需要在武器援助決定上加快步伐。安全委員會秘書長達尼諾夫（Oleskiy Danylov）預計俄方會作出「最後推進」（final push），呼籲武器援助需更快抵達烏克蘭。下一頁】

【08:31】土耳其申訴專員Seref Malkoc聲稱，俄烏準備大規模交換戰俘，總數交換約1,000人，兩國代表上周在首都安卡拉（Ankara）會晤。

【00:46】聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）指俄烏戰爭已導致最少7,031名平民死亡，惟估計實際人數應該更多。

【本港時間1月16日】

【18:36】克里姆林宮稱將炸毀英國打算援助烏克蘭的坦克，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調，西方再多先進武器援助不會改變戰爭。

【17:29】扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區政府首長Oleksandr Starukh表示，俄軍徹夜轟炸當地，嚴重破壞民用及能源基建。

【16:48】烏克蘭官員透露，第聶伯羅（Dnipro）住宅大廈遇襲死者人數增至最少35人。

【10:40】普京（Vladimir Putin）被問及近日俄軍相信重新控制烏東蘇勒答爾（Soledar）時，他稱俄軍現時氣氛正面，當地軍事行動按國防部及參謀部計劃架構內發展，希望將會有更多好消息。【下一頁】

【02:51】斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，近日多國宣布向烏克蘭提供重型武器，此舉十分重要，希望未來會有更多類似援助。他指俄烏戰爭現正處於關鍵時刻，需要向烏軍供應取勝所需武器。

【本港時間1月15日】

【19:02】第聶伯羅地區議會領袖Mykola Lukashuk表示，住宅大樓被炸遇難者增至21人，仍有最少35人失蹤。

【14:48】烏克蘭指俄軍上周六（14日）先後發動兩輪襲擊，主要目標仍然是能源基建。第聶伯羅一幢9層樓高住宅大廈被擊中，導致最少14人死亡，68人受傷。 【下一頁】

【09:13】英國首相辦公室表示，將增加向烏克蘭的軍事援助，提供更多武器裝備，當中包括首次援助的14架挑戰者2坦克（Challenger 2 tank）。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間11:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏要求盟友加快軍援 俄軍續轟多地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

尼泊爾空難直播揭墮機前一刻 乘客尖叫陷入火海（有片）
尼泊爾空難直播揭墮機前一刻 乘客尖叫陷入火海（有片）
【烏克蘭戰爭】聯合國指最少7000平民死 烏促加快軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】聯合國指最少7000平民死 烏促加快軍援（不斷更新）
德國反擴建煤礦示威爆衝突 瑞典環保少女被押走
德國反擴建煤礦示威爆衝突 瑞典環保少女被押走
【英國王室】哈里童年感不公「點解威廉份早餐多條腸仔？」
【英國王室】哈里童年感不公「點解威廉份早餐多條腸仔？」
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款