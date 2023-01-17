【烏克蘭戰爭】聯合國指最少7000平民死 烏促加快軍援（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第327日。烏克蘭指近日俄軍攻勢反映盟友軍事援助需要加快，憂慮俄軍或將發起「最後推進」。聯合國人權事務高級專員辦事處表示，俄烏戰爭爆發至今已有超過7,000名平民死亡。俄烏正準備交換戰俘，涉及人數約1,000人。

【本港時間1月16日】

【10:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）明言，第聶伯羅（Dnipro）遇襲及俄國試圖反擊的行動代表盟友有需要在武器援助決定上加快步伐。安全委員會秘書長達尼諾夫（Oleskiy Danylov）預計俄方會作出「最後推進」（final push），呼籲武器援助需更快抵達烏克蘭。下一頁】

【08:31】土耳其申訴專員Seref Malkoc聲稱，俄烏準備大規模交換戰俘，總數交換約1,000人，兩國代表上周在首都安卡拉（Ankara）會晤。

【00:46】聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）指俄烏戰爭已導致最少7,031名平民死亡，惟估計實際人數應該更多。

【本港時間1月16日】

【18:36】克里姆林宮稱將炸毀英國打算援助烏克蘭的坦克，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調，西方再多先進武器援助不會改變戰爭。

【17:29】扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區政府首長Oleksandr Starukh表示，俄軍徹夜轟炸當地，嚴重破壞民用及能源基建。

【16:48】烏克蘭官員透露，第聶伯羅（Dnipro）住宅大廈遇襲死者人數增至最少35人。

【10:40】普京（Vladimir Putin）被問及近日俄軍相信重新控制烏東蘇勒答爾（Soledar）時，他稱俄軍現時氣氛正面，當地軍事行動按國防部及參謀部計劃架構內發展，希望將會有更多好消息。【下一頁】

【02:51】斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，近日多國宣布向烏克蘭提供重型武器，此舉十分重要，希望未來會有更多類似援助。他指俄烏戰爭現正處於關鍵時刻，需要向烏軍供應取勝所需武器。

【本港時間1月15日】

【19:02】第聶伯羅地區議會領袖Mykola Lukashuk表示，住宅大樓被炸遇難者增至21人，仍有最少35人失蹤。

【14:48】烏克蘭指俄軍上周六（14日）先後發動兩輪襲擊，主要目標仍然是能源基建。第聶伯羅一幢9層樓高住宅大廈被擊中，導致最少14人死亡，68人受傷。 【下一頁】

【09:13】英國首相辦公室表示，將增加向烏克蘭的軍事援助，提供更多武器裝備，當中包括首次援助的14架挑戰者2坦克（Challenger 2 tank）。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀