【烏克蘭戰爭】聯合國促停核電廠一帶軍事活動 （不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第170日。烏克蘭指控俄軍再次攻擊扎波羅熱核電廠附近地區，造成多人死亡。聯合國敦促兩國停止在扎波羅熱核電廠一帶的軍事活動。

【本港時間8月12日】

【09:35】扎波羅熱核電廠周四（11日）已遭炮擊10次，聯合國敦促兩國停止在扎波羅熱核電廠一帶的軍事活動。

【本港時間8月11日】

【13:38】法新社引述消息人士報稱，聯合國將在周四（11日）召開緊急會議，商討烏克蘭扎波羅熱核電廠的危機。

【10:53】烏克蘭據傳向國際債券債權人提出，未來兩年凍結償還200億美元的債券（約1569.2億港元）。有指提議獲75%債權人支持，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）指此舉可節省近60億美元（約470.76億港元）。

【02:40】聯合國臨時協調員Frederick Kenney預期，將有更多貨船申請運載烏克蘭糧食出口，有望達成單月出口200至500萬噸糧食的目標。

【00:01】烏克蘭指控俄軍近日再次轟炸扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠鄰近區域，造成最少16人死亡，11人受傷。

G7外長同日表示，高度憂慮核電廠的安全正承受嚴重威脅，指俄軍應立即撤出核電廠，讓烏克蘭重新控制。【下一頁】

【本港時間8月10日】

【10:59】位於克里米亞半島（Crimea）西部的空軍基地傳出最少12次爆炸聲，據報造成最少1人死亡，8人受傷。俄羅斯國防部表示，爆炸點為多個空軍彈藥庫，強調並無遇襲，亦無空軍武裝受損。

烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）亦否認烏克蘭與事件有關。【下一頁】

【04:22】俄羅斯能源巨擘Transneft聲稱，受西方制裁影響，烏方未能接受過境費，早於本月初截斷南部德魯日巴輸油管道（Druzhba），影響匈牙利﹑捷克及斯洛伐克的石油供應。

【01:39】拜登（Joe Biden）正式簽署文件，同意瑞典與芬蘭加入北約，讓兩國離正式加入更進一步。拜登表示，今次行動顯示美國與盟友關係更多緊密及團結。

【本港時間8月9日】

【16:13】土耳其國防部指再有兩艘載有烏克蘭糧食的貨船啟航，目的地分別為南韓及土耳其伊斯坦布爾。早前啟航的4艘貨船已抵達伊斯坦布爾附近海域，等候接受檢查。

【11:20】美國國際開發署表示，45億美元（約353.22億港元）援助可幫忙烏克蘭政府支付緊急開支，如發放退休金﹑社會服務及醫療，累計向烏克蘭提供的財政支援達85億美元（約667.2億港元）。

五角大樓宣布向烏克蘭提供10億美元（約78.49億港元）軍事援助，為至今美方單次最高金額軍事援助。美軍將提供長程火箭武器及醫療用裝甲運輸工具。

【07:13】聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指出，任何試圖攻擊核電廠的行動猶如自殺，呼籲盡快允許聯合國的核能檢查員前往扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區，檢視位處當地的歐洲最大核電廠。

【00:03】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，只有烏克蘭與俄羅斯的談判代表團完成工作後，普京（Vladimir Putin）及澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）之間的最高級會面才有可能。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明