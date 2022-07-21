【烏克蘭戰爭】美CIA指普京好健康 俄擴大在烏目標（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第148日。美國中情局局長伯恩斯表示，未有情報顯示俄羅斯總統普京有健康問題。俄羅斯外長拉夫羅夫指出，俄國在烏克蘭的戰略目標擴大，不再限制於東部頓巴斯地區。美國政府宣布，將向烏克蘭提供多4套現代化火箭系統。

【本港時間7月21日】

【12:48】美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）指出，暫時無情報顯示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有健康問題。

【02:46】美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布，額外向烏克蘭提供4套「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統，並表明會尋求方法維持長期支持烏克蘭，確保烏軍有足夠技術﹑彈藥及火力防衛。

【00:10】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄國在烏克蘭的軍事行動約不再限制於東部頓巴斯地區（Donbas），擴大至尋求永久佔領烏克蘭南部。

拉夫羅夫亦批評烏克蘭，在上次面對面就和談商討未能提出任何值得嚴正討論的條件，直言現階段難以與烏克蘭展開和談。

【本港時間7月20日】

【14:13】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，未見烏克蘭有為滿足3月雙方達成的和談初步協議作出任何行動，並未回應是否會與澤連斯基會面。

【11:22】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）受訪時表示，不希望戰事拖延至冬天，讓俄軍有機會鞏固佔領區勢力，加大烏軍反擊難度。葉爾馬克希美軍提供更多武器，讓烏軍在冬天前獲得勝利。

【06:11】 美國國家安全委員會（National Security Council）發言人指出，俄羅斯已著手準備吞併已佔領的烏克蘭領土，試圖複製當年成功吞併克里米亞（Crimea）的戰略。

【本港時間7月19日】

【18:02】俄羅斯駐北韓大使Alexander Matsegora表示，烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）經過多年戰事需要大量人手重建，屆時將有眾多工作機會，認為高質素及勤奮的北韓勞動力有助恢復當地社區﹑基建及工業設備。

【11:57】烏克蘭緊急救援部表示，當地東部托列茨克鎮（Toretsk）遭俄軍轟炸，一幢兩層高建築物被炸中，造成最少6人死亡。

【01:56】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄羅斯不可能被全球孤立，西方國家的制裁亦不可能阻礙俄羅斯發展。

【00:50】瑞典外交部長林德（Ann Linde）發表聲明指出，歐盟成員國外長會議後同意，向烏克蘭提供第5輪軍事援助，總值達5億歐元（約39.78億港元）。自俄烏戰爭以來，歐盟提供的軍事援助超過25億歐元（約198.89億港元）。

【本港時間7月18日】

【18:17】歐盟外長已抵達比利時布魯塞爾參加會議，預計會上將會批准針對俄羅斯的額外制裁措施。

【06:03】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布撤換國家安全局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）及總檢察長韋涅季克托娃（Iryna Venediktova），指機構涉及大量通敵行為。

【02:23】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告烏克蘭切勿襲擊克里米亞，否則會引發審判日。

【本港時間7月17日】

【10:05】俄羅斯國防控制中心負責人表示，烏克蘭地區有近3萬平民已撤離至俄羅斯國内，包括5,000多名兒童。

【09:32】烏克蘭一架運輸機載有包括爆炸物等12噸危險品，在希臘墜毀，機上共有8人。運輸機墜機後兩小時仍傳出爆炸聲。

【08:46】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭已經收復部分被俄軍佔領的地區，並將繼續為奪回領土而戰。

【本港時間7月16日】

【23:20】烏克蘭國防部批評俄方近期多達7成的導彈襲擊，是故意以相對較和平的烏克蘭城市為目標，只有3成是針對軍事設施。

【20:36】歐盟委員會提議對俄羅斯實施新制裁方案，包括對俄羅斯黃金的進口禁令。

【本港時間7月15日】

【08:51】俄軍日前向烏克蘭中部一個城市發射多枚導彈，造成最少23人死亡，包括一名4歲女童。女童母親在事發前曾拍攝女兒在街頭蹣跚學步的影片，豈料轉眼已失去愛女，片段在網上流傳。【下一頁】

【05:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）呼籲國際社會，把俄羅斯正式定性為「恐怖主義國家」（terrorist state），並表明需要盡快審判俄羅斯對烏克蘭戰爭的戰爭罪。

【04:05】歐洲安全與合作組織最近報告指出，在烏克蘭首都基輔附近的布查鎮一個夏令營場地內，發現有酷刑室。

【本港時間7月14日】

【12:39】土耳其防長阿卡爾（Hulusi Akar）表示，4方代表下周會晤時將簽署協議，重新出口烏克蘭糧食。【下一頁】

【06:47】北韓宣布承認烏東地區自稱獨立的「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）及「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic） 主權。烏克蘭外交部批評北韓試圖損害烏國主權及領土完整，宣布與平壤政府斷交。

【04:25】立陶宛外交部表示，根據歐盟的新指引，取消部分俄羅斯被制裁商品經當地鐵路運輸至俄國外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。俄國外交部表示，立陶宛的決定實際及合乎常理。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明