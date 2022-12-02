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【烏克蘭戰爭】美法續撐烏抗俄 烏軍料己方逾萬士兵喪生（不斷更新）

環球社會熱點 11:00 2022/12/02

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第282日。正在美國訪問的法國總統馬克龍與美國總統拜登一致表明，支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。烏克蘭南部赫爾松被收復後持續被俄軍轟炸，當地再次出現大範圍斷電。

【本港時間12月2日】

【10:58】烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，估計俄烏戰爭至今，已有約1萬至1.3萬名烏軍士兵喪命。

【10:45】拜登（Joe Biden）與馬克龍（Emmanuel Marcon）會晤後舉行記者會，二人重申支持烏克蘭，要求俄羅斯為入侵行動負責，嘗試緩和俄烏戰爭為世界帶來的影響。 【下一頁】

【00:49】俄軍再次轟炸赫爾松（Kherson），導致當地原來修復進度理想的供電系統再次受破壞。赫爾松官員指出，約3分2區域失去電力供應，部分民眾聚集火車站或到政府提供的帳篷取暖﹑享用食水及電力供應。

【本港時間12月1日】

【09:27】烏克蘭駐西班牙大使館一名保安在打開一封寫給大使的信件時，因内有炸彈導致輕傷。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）已經下令，所有基輔駐外使館需要緊急加強保安。

【06:53】美國與軍備商雷神技術（Raytheon Technologies）簽訂合約，購買並向烏克蘭提供6套國家先進地對空導彈系統。烏克蘭外長庫列巴表示，在俄羅斯的猛烈攻擊下，烏克蘭需要美國製愛國者導彈防禦系統來保護民用基礎設施，並透露將就此問題與德國政府合作。

【本港時間11月30日】

【10:58】北約（NATO）成員國外長聚集羅馬尼亞召開會議，美國與歐洲官員透露會議重點主要商討向烏克蘭增供燃料﹑醫療用品﹑冬裝及武器裝備。美國指華府已同意提供5,300萬美元（約4.14億港元），讓烏克蘭購買電網裝備。

秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）則指摘俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），利用冬季寒天作為戰爭武器，同時亦稱烏克蘭未來將會成為NATO成員國。

【03:24】美國軍方高層官員表示，認為俄軍可能移除核彈頭後，發射無搭載彈頭的巡航導彈，嘗試浪費烏軍的防空力量。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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