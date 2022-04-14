【烏克蘭戰爭】美歐增105億軍援 俄艦被烏軍重創（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第50日。美國與歐盟先後宣布增加對烏克蘭的軍事援助，分別達8億美元及5億歐元。俄羅斯國防部表示，海軍巡航艦Moskva號嚴重受損，艦上人員在爆炸前已撤離。俄羅斯宣布制裁美國及加拿大多名國會議員，作為報復美加制裁手段。

【本港時間4月13日】

【07:28】俄羅斯塔斯社引述國防部報稱，黑海艦隊巡航艦Moskva號被烏克蘭軍猛烈轟炸，繼而起火爆炸造成嚴重傷害，艦上眾人已完全撤離。

【06:00】美國與歐盟先後宣布，增加對烏克蘭的軍事援助，分別達8億美元（約62.72億港元）及5億歐元（約42.7億港元）。

【03:25】俄羅斯宣布制裁美國398眾議員及加拿大87名參議員，報復美國上月制裁俄羅斯國家杜馬328名議員，以及加拿大的連串制裁。

【本港時間4月13日】

【18:25】烏克蘭總統澤連斯基的幕僚Oleksiy Arestovych否認有過千士兵向俄軍投降，反指烏軍成功突破與亞速營（Azov battalion）匯合，強調馬里烏波爾仍未失守，正提升及加強市內防衛系統。

【16:22】俄羅斯國防部聲稱，烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）1,026名的烏克蘭士兵投降。烏克蘭國防部發言人Oleksandr Motuzyanyk表示，暫時未有接獲相關報告。

【12:38】澤連斯基表示，俄軍自開戰以來已承受不可挽回的損失，甚至超越前蘇聯與阿富汗的10年戰爭。

【09:18】美國總統拜登（Joe Biden）首次以「種族滅絕」（genocide）一詞，批評俄羅斯軍隊在烏克蘭的行為。白宮其後發出文字記錄，確認拜登以種族滅絕批評俄軍。【下一頁】

【06:07】烏克蘭總統澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）宣布，已拘捕國內親俄羅斯的反對派領袖Viktor Medvedchuk，並以他為條件，向俄羅斯要求交換被俘虜人士。【下一頁】

【02:08】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認，俄烏和談陷入「掘頭路」（dead end），但強調會持續對烏克蘭的特別軍事行動。【下一頁】

烏克蘭首席談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）亦承認，俄烏和談現階段非常困難，惟堅持談判必須繼續。

【本港時間4月12日】

【21:04】普京與到訪的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），一同視察遠東的航天發射設施時時，批評烏克蘭變成「反俄橋頭堡」。他重申俄羅斯的特別軍事行動，旨在保護在烏克蘭東部的人民，同時確保俄羅斯的國家安全。



【15:42】俄羅斯新聞社（RIA）報道，普京已抵達與中國黑龍江接壤的邊境城市布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk，中國稱海蘭泡），與白俄總統盧卡申科會晤。二人將討論如何應對西方制裁、烏克蘭及環球局勢。

【15:20】路透社引述俄羅斯國防部表示，俄軍已經摧毀位於Khmelnytskyi和基輔地區的烏克蘭彈藥庫。

【13:50】英國國防部情報指，俄軍繼續由白俄羅斯重新部署到烏克蘭東部作戰，預計烏東地區未來兩周戰況將更激烈。

【13:30】英國外相卓慧思（Liz Truss）稱，俄軍可能在襲擊馬里烏波爾期間使用了化學武器。

【11:49】日本宣布進一步制裁俄羅斯，凍結398名俄羅斯公民和28個組織的資產，包括普京兩名女兒。

【09:28】聯合國兒童基金會指俄烏開戰以來，近3分之2的烏克蘭兒童已逃離家園，而聯合國證實最少有142名兒童死亡。

【07:50】拜登與莫迪舉行視像會議，拜登指印度繼續購買更多俄羅斯石油，並不符合印度利益。

【06:39】烏克蘭當局開始在基輔郊區布查的亂葬崗挖掘受害者屍體，並會安排法醫進行分析。

【06:23】烏克蘭當局表示，一架俄羅斯無人機當地周一深夜在東南部城市馬里烏波爾投下有毒物質，認為可能是化學武器。

【04:51】烏克蘭城市馬里烏波爾遭俄軍圍困多日，市長料市內已有過萬平民喪生，預計隨著俄軍展開更大攻勢或令死亡數字翻倍。

【00:46】歐盟成員國外長於盧森堡舉行會議，但會上未能就制裁俄羅斯能源達成共識。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明