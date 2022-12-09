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【烏克蘭戰爭】美料增軍援助防空 俄續炸頓涅茨克（不斷更新）

環球社會熱點 10:47 2022/12/09

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第289日。美國相信即將向烏克蘭提供2.75億美元軍事援助，加強烏國的防空能力。烏克蘭東部頓涅茨克的烏國官員稱，俄軍持續轟炸當地的前線交戰地區。

【本港時間12月9日】

【10:37】路透社引述文件報稱，美國準備向烏克蘭提供2.75億美元（約21.4億港元）軍事援助，估計華府最快周五（9日）宣布消息。路透社指美國提供的新援助將有助烏克蘭防止俄羅斯的無人機襲擊，以及增加防空能力。 【下一頁】

【07:01】頓涅茨克（Donetsk）的烏克蘭官員指出，俄軍持續轟炸當地兩軍交戰地區，嘗試向早前失守的重鎮利曼（Lyman）推進。

【本港時間12月8日】

【21:30】美俄達成換囚協議，在俄羅斯因藏毒案被捕的美國女子職業籃球賽（WNBA）球星Brittney Griner已經獲釋，美國總統拜登（Joe Biden）亦於Twitter發文稱，Brittney已在回家途上。

【01:31】俄羅斯總統普京發表演説，為俄軍的軍事進展緩慢而辯護，指俄烏戰爭或演變為漫長過程。他亦強調俄羅斯不會主動動用核武器，也不需要動員更多軍隊。

【本港時間12月7日】

【22:02】美國《時代》雜誌公布2022年度風雲人物，由烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及「烏克蘭精神」奪得。

《時代》總編輯Edward Felsenthal指，他們獲選是「為了證明勇氣能夠像恐懼般具傳染力，為了激勵人們團結起來捍衛自由，以及為了提醒世界民主與和平的脆弱」。

【12:02】俄羅斯考慮對國内生產的石油實施固定價格機制，或考慮限制俄油可出售的國際標準最大折扣。俄羅斯被指有意為原油買家提供透明定價機制，堅持以市場為基礎的方式來抵消價格上限。【下一頁】

【11:13】俄羅斯薩拉托夫州（Saratov）的一個軍事機場周二（6日）據悉再次遭到烏軍無人機襲擊，為烏軍兩日內3襲俄軍設施。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）重申，華府向烏克蘭提供武器作防禦用途，美方不鼓勵亦未支持烏軍攻擊俄羅斯領土。

【00:47】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）表示，認同美國提出的烏克蘭需要長期和平的觀點。但他亦表明，俄國的軍事目標必須達成，才可能有機會和談。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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