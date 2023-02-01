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【烏克蘭戰爭】美料再軍援逾156億 英德表明不援戰機（不斷更新）

環球社會熱點 12:01 2023/02/01

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第343日。美國預計在本周宣布，再向烏克蘭提供超過20億美元軍事援助。英國與德國表明，不會向烏克蘭援助戰機。

【本港時間2月1日】

【12:00】路透社引述兩名美國官員報稱，美國預計在本周宣布，向烏克蘭增加超過20億美元（約156.8億港元）軍事援助。美方預計首次供應遠程火箭炮，同時亦預計援助愛國者防空系統﹑高精準武器及「標槍」反坦克武器。【下一頁】

【01:22】英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）發言人表示，學習操控戰機需時數月，認為向烏克蘭援助戰機不實際。德國則表明，不會向烏克蘭提供戰機。

【本港時間1月31日】

【16:37】俄羅斯天然氣公司（Gazprom）數據顯示，今年1月向歐洲供應的俄羅斯天然氣數量跌至歷史新低水平，每日僅供2,440萬立方米。

【10:47】拜登（Joe Biden）在白宮被問及會否各烏克蘭供應F-16戰機，他隨即簡單一詞「不」回應，否認美軍將會援助戰機。美方官員透露，暫時未有關於援助F-16的嚴肅及高層商討。【下一頁】

【04:49】克羅地亞總統米拉諾維奇（Zoran Milanovic）表示，想像俄羅斯會在傳統戰爭上被擊敗十分「瘋狂」，指西方持續軍援烏克蘭無助終止戰爭，只會延長戰事，甚至明言克里米亞半島不會再是烏克蘭領土。

【本港時間1月30日】

【10:41】約翰遜（Boris Johnson）表示去年2月俄烏戰爭前，曾與普京（Vladimir Putin）在通話中表明，一旦俄國入侵烏克蘭，將面對西方制裁及北約（NATO）在邊境加強兵力。【下一頁】

【09:06】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指頓涅茨克戰情嚴峻，俄軍猛烈反擊，促請開友提供新武器及加快軍事援助速度。

【本港時間1月29日】

【15:12】美國前總統特朗普去年11月宣布角逐2024年總統大選，他於首場總統競選活動豪言，自己有能力在24小時内解決俄羅斯與烏克蘭的戰事。【下一頁】

【04:35】烏克蘭東部城市Kostiantynivka一個住宅區遭俄軍空襲，造成 3人死亡及14人受傷，四棟住宅大樓和一家旅館也遭到破壞。

【本港時間1月28日】

【09:15】俄羅斯總統普京再次指摘，新納粹分子在烏克蘭犯下罪行，並指有人試圖改寫蘇聯對抗納粹德國的歷史。

【07:10】波蘭承諾在烏克蘭提供14部德國製豹2型坦克的基礎上，再提供60部坦克。據悉各國向烏克蘭提供的坦克，目前已經達321部。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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【烏克蘭戰爭】美國料大手軍援逾156億 首供遠程火箭炮
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