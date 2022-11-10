  • 27°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】美料俄軍死傷逾10萬 俄下令撤離赫爾松（不斷更新）

環球社會熱點 12:19 2022/11/10

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第260日。俄羅斯軍方下令，軍隊從烏克蘭南部赫爾松撤出，至第聶河東岸組建防線，但烏方對俄軍動機仍然存疑。美國軍方估計，俄羅斯自入侵烏克蘭至今，已有超過10萬名士兵死傷。

【本港時間11月10日】

【12:15】俄軍烏克蘭戰線新任指揮官蘇羅維金（Sergei Surovikin）向國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）建議，俄軍從位處附近的第聶河（Dnipro）西岸地區戰略性撤離，並在東岸地區建立防線。 【下一頁】

【09:19】美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，估計俄軍自戰爭以來已有超過10萬名士兵死傷，烏軍傷亡人數亦類近。

【本港時間11月9日】

【09:25】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）下令烏軍繼續進攻頓涅茨克（Donetsk），強調不會在領土問題讓步。

【06:49】烏克蘭首都持續陷入能源供應不足，東地14區約400萬人無電用。澤連斯基強調，現時缺電狀況只穩定能源，並非出現危機。

【03:17】第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）開幕後，澤連斯基首次亮相，指除非俄羅斯停止入侵烏克蘭，否則全球無法應對氣候危機。

【本港時間11月8日】

【04:25】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表演説，透露烏軍在烏克蘭東部及東南部正逐步擊退俄軍，東部頓涅茨克地區仍是戰鬥的中心，聲稱每天都有數百名俄軍陣亡。

【00:48】烏克蘭防長列茲尼科夫（ Oleksii Reznikov）宣布，烏克蘭獲挪威、西班牙及美國等西方盟友提供新一批軍事援助，包括國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）。

【本港時間11月7日】

【13:00】《華爾街日報》周日（6日）報道，沙利文（Jake Sullivan）最近數月一直和俄羅斯克里姆林宮外交政策幕僚烏沙科夫（Yuri Ushakov），及俄羅斯安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）秘密通話，重點是防止戰事升級。

【08:46】傑素高（Vitali Klitschko）警告民眾基輔最惡劣時或失去電力及食水供應，呼籲他們做好離開基輔的準備。

【05:58】澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）表示，俄軍正集中火力及資源攻擊烏克蘭基建，首要對象是能源基建。澤連斯基指逾450萬人恐面對停電情況。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

【英國王室】查理斯卡米拉訪約克被掟雞蛋 23歲男被捕

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄軍戰略撤離赫爾松 烏方疑非全面撤兵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
【美國中期選舉】25歲Uber司機成首位Z世代眾議員 共和黨小花落敗（第二版）
【美國中期選舉】25歲Uber司機成首位Z世代眾議員 共和黨小花落敗（第二版）
【美國中期選舉】特朗普警告 連任佛州州長德桑蒂斯勿選總統
【美國中期選舉】特朗普警告 連任佛州州長德桑蒂斯勿選總統
【美國中期選舉】共和黨料穩奪眾議院 參議院僵持不下（不斷更新）
【美國中期選舉】共和黨料穩奪眾議院 參議院僵持不下（不斷更新）
【美國中期選舉】共和黨優勢未如預期 穩取眾議院 參議院難料
【美國中期選舉】共和黨優勢未如預期 穩取眾議院 參議院難料
新型冠狀肺炎全球疫情（11月10日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月10日 時間12:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款