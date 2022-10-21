【烏克蘭戰爭】美控伊朗向俄供無人機 烏稱俄將毀供電設備（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第240日。美國政府指控伊朗，向俄羅斯提供襲擊烏克蘭的無人機，並派人訓練俄軍操控。烏克蘭總統澤連斯基聲稱，俄羅斯將會襲擊一座水力發電站，恐怕危及扎波羅熱的核電站。

【本港時間10月21日】

【10：53】美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，確認在克里米亞的俄軍曾操控伊朗製無人機，向烏克蘭多個地點發動自殺或襲擊，包括近日來在烏國首都基輔的多次攻擊。普賴斯指美國評估可靠資訊後認為，伊朗派人到當地訓練俄軍使用無人機。【下一頁】

【04：35】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）向歐盟領袖表示，俄羅斯或將炸毀赫爾松地區（Kherson）一座水力發電站的水壩，恐怕引發洪水及與危及扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站。

【本港時間10月20日】

【09：42】 烏克蘭將從當地早上7點（本港中午12點）開始限制全國電力供應，減少耗電量以免陷入全面停電。

【01：26】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布於佔領的烏克蘭東部四個地區實施戒嚴令，更下令在與烏克蘭接壤的6個省份、克里米亞及塞瓦斯托波爾進行經濟動員。

【本港時間10月19日】

【10：43】俄軍烏克蘭戰線新任指揮官蘇羅維金（Sergei Surovikin）表示，赫爾松（Kherson）的特別軍事行動情況緊張，烏軍持續嘗試攻擊俄軍各個據點，可能威脅其他俄羅斯控制的烏克蘭地區。蘇羅維金同時宣布，把赫爾松市的平民撤走，聲稱將會就當地軍事戰術狀況發展，決定下一步軍事行動及計劃。【下一頁】

【06：44】路透社引述多名伊朗官員報稱，伊朗承諾向俄羅斯提供地對地短程彈道導彈及無人機，並認為行動沒有違反聯合國決議。

【00：40】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，自上周一（10日）起，俄軍連日襲擊導致烏克蘭3分1發電廠被摧毀，造成大規模停電。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明