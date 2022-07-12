【烏克蘭戰爭】美指伊朗供俄數百戰鬥無人機 普京簡化烏民入俄程度（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第139日。烏東地區小鎮住宅被炸後，當地救援部門指死亡人數升至最少33人。俄羅斯總統普京簽署法令，簡化烏克蘭公民加入俄羅斯的程序，烏方批評此舉侵害烏克蘭主權。美國聲稱，伊朗向俄羅斯提供具作戰能力的無人機。

【本港時間7月12日】

【13:18】美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）指出，情報顯示伊朗準備向俄羅斯提供數百部具作戰能力的無人機，並訓練俄軍操作。

【08:24】烏克蘭救援部門指出，Chasiv Yar鎮住宅大樓被炸的遇難人數升至最少33人。

【00:09】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，進一步簡化烏克蘭民眾成為俄羅斯公民的程序及要求，所有烏克蘭人可以申請領取俄羅斯護照。烏克蘭批評，此舉侵犯烏克蘭的主權。

【本港時間7月11日】

【16:34】俄羅斯加里寧格勒州州長Anton Alikhanov提議全面禁止3個波羅的海國家與俄羅斯之間的貨物流動，以回應立陶宛加強限制俄飛地。

【08:09】烏克蘭東部Chasiv Yar鎮一棟5層住宅遭炮彈襲擊，至少15人死亡及數十人受傷。緊急救援人員努力拉出被困在瓦礫中的人。炮彈更摧毀城鎮住宅區内3座建築物，住客主要是在附近工廠的工人。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）譴責俄軍刻意針對烏克蘭平民。

【02:19】烏克蘭政府敦促目前遭俄羅斯佔領的南部赫爾松（Kherson）地區平民立即撤離，稱烏克蘭武裝部隊正準備在當地反擊。

【本港時間7月10日】

【18:40】法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）周日指出，俄羅斯停止供應天然氣是現時最有可能發生的事情，呼籲歐洲各國做好準備。

【15:06】英國國防部更新俄烏戰爭情報報告，指俄軍相信在烏東的Popasna地區附近取得小規模進展，連接頓涅斯克（Donetsk）及哈爾科夫（Kharkiv）的一處公路估計是俄軍新關鍵目標。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明