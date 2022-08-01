【烏克蘭戰爭】美批俄軍進駐核電站 普京指核戰無贏家（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第160日。俄羅斯總統普京表示，核戰爭下沒有贏家，也不應該發動核戰爭。美國批評俄羅斯，在烏克蘭最大的核電站派駐士兵，並利用作為保護罩。美國國務院再增加烏克蘭軍事援助，提供5.5億美元的武器裝備。

【本港時間8月2日】

【14:12】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）深切憂慮，俄軍派兵進駐扎波羅熱地區（Zaporizhzhia)的核電站，並以此為保護罩，阻礙烏軍開火及恐防釀成核災難。

【03:55】美國國務院宣布，將向烏克蘭提供新一批價值5.5億美元（約43.17億港元）的武器裝備。烏克蘭國防部則表示，已收到美國4套額外的俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統。

【00:03】普京（Vladimir Putin）也發表聲明，指核戰爭下沒有贏家，也不應該發動核戰爭。普京強調俄羅斯主張為國際社會所有成員，提供平等和不可分割的安全。【下一頁】

【本港時間8月1日】

【15:00】土耳其國防部發表聲明指協議達成後，首艘糧食船Razoni將掛起非洲國家塞拉里昂國旗，在當地時間早上8時30分（香港時間下午1時30分），於南部港口城市敖德薩（Odesa）出發前往黎巴嫩。國防部稱其他運糧船亦會陸續啟程，按照協議下的通道前往不同國家。

【12:16】Oleksandr Senkevych其後聲稱，其中一名死者是著名農業大亨﹑農業企業Nibulon創辦人Oleksiy Vadatursky。Nibulon業務主要是生產及出口小麥﹑大麥及粟米，擁有自家船隊。《福布斯》（Forbes）估計，Oleksiy Vadatursky身家達4.3億美元（約33.75億港元）。

【10:43】烏克蘭南部尼可拉耶夫（Mykolaiv）市長Oleksandr Senkevych表示，當地被俄軍超過12枚導彈轟炸，擊中學校及民居等地，可能是當地過去5個月來遭遇最猛烈俄軍攻勢，造成最少兩人死亡。

【00:56】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，農業活動受戰爭影響，今次農產品收成數量可能只剩下往年一半。

【本港時間7月31日】

【22:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）到聖彼得堡主持水上閱兵儀式，紀念俄羅斯海軍成立326周年。他強調俄羅斯將通過一切手段保護海上邊界，海軍已經準備好對任何侵犯俄主權及自由的行為作出回應，包括黑海及北冰洋等重要海域。

普京更稱，數個月內將為部隊裝備「鋯石」（Zircon）高超音速導彈。他指摘美國策略性地控制全球海洋，以及北約將邊界推至俄羅斯，是俄羅斯的主要威脅。

【12:58】烏克蘭東部頓涅茨克一個囚禁烏克蘭戰俘的監獄上周五（29日）受襲，增至53死75傷，俄烏雙方互相指控是對方所為。俄羅斯國防部周日（31日）表示，邀請聯合國和紅十字會專家客觀調查事件。

【12:04】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指頓涅茨克（Donetsk）地區的戰況愈見激烈，敦促數十萬平民撤離，避免造成更大人命傷亡。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明