【烏克蘭戰爭】美媒指華府暗示烏放風向談 伊朗認曾向俄供無人機（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第256日。美國媒體報稱，總統拜登政府私下鼓勵烏克蘭官員，放出對和談持開放態度的訊號。伊朗首次承認，曾向俄羅斯提供無人機，但強調數量甚少並且是俄烏戰爭前交付。

【本港時間11月6日】

【15:40】伊朗國家通訊社（IRNA）引述外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian），承認在俄烏戰爭爆發前數個月，曾向俄羅斯付運少量無人機，屬伊朗首次承認有提供無人機予俄軍。但他否認向俄羅斯提供導彈，更指西方國家說法大驚小怪。【下一頁】

【10:14】華盛頓郵報上周六（5日）引述文件，指美方官員私下曾向烏克蘭高層表示，希望烏方鹿發對和談保持開放態度的訊號，收回澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）公開拒絕與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談判的言論。

報道更指出，美方不打算讓烏克蘭與俄羅斯真正談判，而且希望確保烏方能夠繼續獲得支持。官員甚至聲稱，部分盟友對烏克蘭事宜感疲倦為真有其事。

【本港時間11月5日】

【16:36】俄羅斯總統普京普京決定擴大兵源，修改法律容許曾犯重罪的釋囚入伍。【下一頁】

【14:36】有美國智庫指監測到北韓火車駛進俄羅斯境内，懷疑向俄秘密運送武器，用於烏克蘭戰爭。【下一頁】

【11:18】俄羅斯總統普京出席俄羅斯民族統一日紀念活動，公開支持撤離赫爾松地區的平民，並強調平民不應為此受苦。【下一頁】

【07:59】赫爾松親俄政府曾短暫宣布在該市實施24小時宵禁，官員強調是要保障居民抵擋潛在烏克蘭攻勢，但其後撤回宵禁。

【本港時間11月4日】

【10:51】赫爾松（Kherson）親俄政府官員斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）表示，俄軍大有可能撤出第聶伯河（Dnipro）西岸地區，指俄國需作出非常艱難的決擇，亦呼籲當地民眾離開，前往東岸地區保障安全。【下一頁】

【05:21】國際原子能機構（IAEA）表示，調查員在3處烏克蘭核設施搜查數日後確認，未有跡象或證據顯示有不正常的行動，否定俄羅斯多日來指控烏方生產及使用髒彈（dirty bomb）。

【01:16】澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）表明，如果普京（Vladimir Putin）出席月中在印尼舉行的二十國集團（G20）峰會，他與烏克蘭將不會參與。

【本港時間11月3日】

【10:53】俄羅斯外交部發出聲明，指控西方必須停止利用可釀成災難後果的大規模殺傷性武器發起挑釁。俄方認為，現時的複雜及動盪局勢由不負責任與欠缺尊重的行為造成，只為打擊俄羅斯的國家安全，應立即採取行動避免擁核國間發生軍事衝突。【下一頁】

【08:41】俄羅斯國防部聲稱獲烏克蘭保證，不會用黑海的人道走廊作軍事用途攻擊俄羅斯，恢復協助烏克蘭糧食出口。

【01:49】烏克蘭第一夫人奧萊娜（Olena Zelenska）受訪時表示，希望西方盟友增加向烏克蘭的軍事援助，不要對延長的戰事感到疲倦，稱所有國家應協助對抗入侵者。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明