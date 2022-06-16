【烏克蘭戰爭】美增78億軍援 法德意元首料訪基輔（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第113日。美國政府宣布，向烏克蘭提供額外10億美元軍事援助，包括協助烏方防衛頓巴斯地區的先進火箭系統。法國﹑德國及意大利元首預計周四（16日）訪問烏克蘭，但相信因安全理由未有任何公布。歐盟宣布與埃及和以色列達成天然氣協議，進一步降低在能源上依賴俄羅斯。

【本港時間6月16日】

【08:34】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）﹑德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及意大利總理德拉吉（Mario Draghi）預計在周四訪問烏克蘭，在歐盟就烏克蘭候選國資格作出建議前夕，展示3國對烏克蘭的支持。

【05:49】美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明，稱將向烏克蘭提供額10億美元（約78億港元）軍事援助，包括更多大炮﹑海岸防衛系統及協助烏軍守衛頓巴斯地區（Donbas）的先進火箭系統。

【01:30】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，與埃及和以色列達成天然氣協議，表明將會終止歐洲依賴俄羅斯能源的情況。同時，馮德萊恩亦計劃撥出1億歐元（約8.2億港元），協助埃及應對糧食危機。

【本港時間6月15日】

【14:53】英國國防部發表每日俄烏戰爭情報報告，指俄羅斯已控制北頓涅茨克8成地區，確認化工廠內有平民避難。

【10:02】據國際文傳電訊社（Interfax）引述俄羅斯國家防衛管理中心首長Mikhail Mizintsev報稱，俄方要求北頓涅茨克化工廠內烏軍在莫斯科時間周三早上8時起（香港時間下午1時）投降，承諾平民或可經人道走廊撤離。【下一頁】

【04:44】北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，因應俄烏戰爭，北約需要提高在東線軍事準備及增強武器裝備。

【04:22】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，東部北頓涅茨克（Sievierodonetsk）及哈爾科夫（Kharkiv）地區部隊損失嚴重，並稱烏克蘭需要更多現代化反導彈武器，呼籲盟友不要延後運送軍援。

【本港時間6月14日】

【14:02】烏克蘭官員指控俄軍已炸毀北頓涅茨克地區最後一座橋樑，城內被困平民無法獲得人道主義物資。【下一頁】

【04:27】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，頓巴斯地區的西頓涅茨克戰況激烈及造成嚴重人命損失，指頓巴斯戰役將成為歐洲歷史上最殘酷的戰爭。

【03:20】烏克蘭表示從首都基輔附近、距離布查（Bucha）不到10公里的Vorzel村外臨時墳墓，挖出7具屍體，指控俄軍佔領當地期間殺害這批平民。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明