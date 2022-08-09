【烏克蘭戰爭】美增逾431億援助 俄稱普京與澤連斯基會面未有基礎（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第167日。美國政府宣布，向烏克蘭增加45億美元財政援助，外加10億美元軍事援助，合計共55億美元新援助。俄羅斯政府表明，宗有基礎共識讓總統普京與烏克蘭總統會面。聯合國秘書長古特雷斯指出，攻擊核電站猶如自殺。

【本港時間8月9日】

【11:20】美國國際開發署表示，45億美元（約353.22億港元）援助可幫忙烏克蘭政府支付緊急開支，如發放退休金﹑社會服務及醫療，累計向烏克蘭提供的財政支援達85億美元（約667.2億港元）。

五角大樓宣布向烏克蘭提供10億美元（約78.49億港元）軍事援助，為至今美方單次最高金額軍事援助。美軍將提供長程火箭武器及醫療用裝甲運輸工具。

【07:13】聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指出，任何試圖攻擊核電廠的行動猶如自殺，呼籲盡快允許聯合國的核能檢查員前往扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區，檢視位處當地的歐洲最大核電廠。

【00:03】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，只有烏克蘭與俄羅斯的談判代表團完成工作後，普京（Vladimir Putin）及澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）之間的最高級會面才有可能。

【本港時間8月8日】

【10:47】英國與烏克蘭軍方引述情報指出，俄軍加強在烏克蘭南部軍事部署，估計是防範烏軍的反擊或是展開新攻勢。英國國防部稱，大批俄軍裝備正由頓巴斯（Donbas）運往烏克蘭西南部。

【03:26】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）強調，只要有被俄羅斯佔領的烏克蘭地區舉行「偽公投」決定是否加入俄羅斯，烏克蘭及其他自由國家政府亦不會與俄羅斯談判。【下一頁】

【本港時間8月7日】

【19:15】烏克蘭與土耳其官員表示，4艘載有烏克蘭糧食的貨船啟航，運走超過16萬噸粟米及其他糧食。4艘貨船目的地據報分別為土耳其伊斯坦布爾﹑伊斯肯德倫（Iskenderun）﹑中國及意大利。

【15:05】IAEA總幹事格羅西憂慮扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠曾遭炮擊，警告持續在附近發生軍事行動可能釀成核災難，威脅烏克蘭及其他國家的公共健康及環境，呼籲立即停止軍事行動，並允許IACA前往核電廠檢視損毀。【下一頁】

【06:01】烏克蘭基建兼農業部長Oleksandr Kubrakov表示，2月24日後首次有外國旗船隻抵達烏克蘭，掛起加勒比島嶼國家巴巴多斯（Barbados）國旗的貨船Fulmar S已停泊在黑海村（Chornomorsk）的港口。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明