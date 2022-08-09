  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (二) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】美增逾431億援助 俄稱普京與澤連斯基會面未有基礎（不斷更新）

環球社會熱點 11:33 2022/08/09

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第167日。美國政府宣布，向烏克蘭增加45億美元財政援助，外加10億美元軍事援助，合計共55億美元新援助。俄羅斯政府表明，宗有基礎共識讓總統普京與烏克蘭總統會面。聯合國秘書長古特雷斯指出，攻擊核電站猶如自殺。

【本港時間8月9日】

【11:20】美國國際開發署表示，45億美元（約353.22億港元）援助可幫忙烏克蘭政府支付緊急開支，如發放退休金﹑社會服務及醫療，累計向烏克蘭提供的財政支援達85億美元（約667.2億港元）。

五角大樓宣布向烏克蘭提供10億美元（約78.49億港元）軍事援助，為至今美方單次最高金額軍事援助。美軍將提供長程火箭武器及醫療用裝甲運輸工具。

【07:13】聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指出，任何試圖攻擊核電廠的行動猶如自殺，呼籲盡快允許聯合國的核能檢查員前往扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區，檢視位處當地的歐洲最大核電廠。

【00:03】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，只有烏克蘭與俄羅斯的談判代表團完成工作後，普京（Vladimir Putin）及澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）之間的最高級會面才有可能。

【本港時間8月8日】

【10:47】英國與烏克蘭軍方引述情報指出，俄軍加強在烏克蘭南部軍事部署，估計是防範烏軍的反擊或是展開新攻勢。英國國防部稱，大批俄軍裝備正由頓巴斯（Donbas）運往烏克蘭西南部。

【03:26】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）強調，只要有被俄羅斯佔領的烏克蘭地區舉行「偽公投」決定是否加入俄羅斯，烏克蘭及其他自由國家政府亦不會與俄羅斯談判。【下一頁】

【本港時間8月7日】

【19:15】烏克蘭與土耳其官員表示，4艘載有烏克蘭糧食的貨船啟航，運走超過16萬噸粟米及其他糧食。4艘貨船目的地據報分別為土耳其伊斯坦布爾﹑伊斯肯德倫（Iskenderun）﹑中國及意大利。

【15:05】IAEA總幹事格羅西憂慮扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠曾遭炮擊，警告持續在附近發生軍事行動可能釀成核災難，威脅烏克蘭及其他國家的公共健康及環境，呼籲立即停止軍事行動，並允許IACA前往核電廠檢視損毀。【下一頁】

【06:01】烏克蘭基建兼農業部長Oleksandr Kubrakov表示，2月24日後首次有外國旗船隻抵達烏克蘭，掛起加勒比島嶼國家巴巴多斯（Barbados）國旗的貨船Fulmar S已停泊在黑海村（Chornomorsk）的港口。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

【歐洲熱浪】英國衞生安全局發高溫警報 料將逾攝氏30度

下一篇文章

美FBI突搜佛州海湖莊園 特朗普批不合理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美5.8萬億開支法案如何抗通脹？ 反被指向中產開刀
美5.8萬億開支法案如何抗通脹？ 反被指向中產開刀
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間13:00）
紐約4蒙面賊光天化日打劫 45秒搶逾1600萬珠寶（有片）
紐約4蒙面賊光天化日打劫 45秒搶逾1600萬珠寶（有片）
留英港生偷兩女內衣自慰 判緩刑一年允返港續學業
留英港生偷兩女內衣自慰 判緩刑一年允返港續學業
【烏克蘭戰爭】美增逾431億援助 俄稱普京與澤連斯基會面未有基礎（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美增逾431億援助 俄稱普京與澤連斯基會面未有基礎（不斷更新）
美參院通過逾5.8萬億開支法案 賀錦麗投關鍵一票
美參院通過逾5.8萬億開支法案 賀錦麗投關鍵一票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款