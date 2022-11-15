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【烏克蘭戰爭】美否認與俄秘密和談 澤連斯基突訪赫爾松（不斷更新）

環球社會熱點 10:54 2022/11/15

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第265日。美國與俄羅斯的情報部門首長在土耳其會晤，為兩國多月來首次有官員直接會面，美國否認與俄國和談。烏克蘭總統澤連斯基突然到訪近日被收復的赫爾松市，獲當地群眾熱烈歡迎。

【本港時間11月15日】

【10:38】曾任美國駐俄羅斯大使兼精通俄語的CIA局長伯恩斯（Bill Burns）周一（14日）在土耳其首都安卡拉，與俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）面對面會晤。白宮強調，伯恩斯沒有與俄國舉行和談，亦無商討如何終止俄烏戰爭。 【下一頁】

【00:33】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）突然到訪赫爾松（Kherson），宣布當地正式被烏克蘭收復，民眾高呼澤連斯基的名字以示慶祝。

【本港時間11月14日】

【10:41】赫爾松市官員Yaroslav Yanushevych稱，基輔政府正努力讓當地恢復正常生活，暫時實施宵禁及限制民眾外出。

【06:19】澤連斯基指控俄軍在赫爾松殺害平民及干犯戰爭罪，指烏克蘭檢察官已紀錄超過400宗戰爭罪行為。

【本港時間11月13日】

【15:12】烏克蘭總統澤連斯基批評俄軍撤離赫爾松前，摧毀了赫爾松的關鍵基礎設施，導致通訊、水、電力和供暖都受到影響。

【00:53】烏克蘭當局透露正努力恢復赫爾松當地的正常生活，指國家緊急情況服務局正清除市内近2,000枚地雷。市長Roman Holovnia表示，赫爾松的水和藥物等供應目前嚴重短缺。

【本港時間11月12日】

【16:50】烏軍重奪赫爾松（Kherson）後，接近收復位於赫爾松西北的尼古拉耶夫（Mykolaiv），連接第聶伯河（Dnipro）的水管同樣再次落入烏方控制，相信很快可以重新供水。

【14:30】烏克蘭國家安全委員會呼籲，居民暫時不要急於重返家園，因俄軍全面催毀赫爾松的基礎建設，亦擔心對方撤走前於大範圍地區埋有地雷。 

【13:15】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）形容，周五（11日）是歷史性的一日，讚揚赫爾松居民從未放棄。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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