【烏克蘭戰爭】美向烏提供21億軍備援助 烏克蘭糧食料恢復出口（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第150日。俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國已簽訂協議，各方會確保烏克蘭糧食可經黑海安全出口。英國情報機關軍情六處認為，俄羅斯在歐洲的情報能力被減一半，對烏克蘭的攻勢亦會削弱。烏克蘭政府正與國際大型金融機構商討，希望債權人可以削減債務。

【本港時間7月23日】

【09:00】立陶宛已解除對俄羅斯外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的鐵路運輸限制。

【08:00】美國總統拜登（Joe Biden）簽署新一項對烏克蘭軍事援助計畫，價值2.7億美元（約21.06億港元），包括4套「海馬斯」高機動性多管火箭炮系統，及500架無人機等軍備。

【07:00】俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國簽訂協議，確保烏克蘭糧食出口。烏克蘭負責引領運載糧食的船隻，進出設有水雷的港口水域，而俄羅斯同意在糧食運送期間停火，土耳其與聯合國則負責檢查糧食船，防止有武器偷運，滿足俄方要求。

【本港時間7月22日】

【17:02】俄羅斯政府更新「不友好國家」名單，增加希臘﹑丹麥﹑斯洛文尼亞﹑克羅地亞及斯洛伐克，並限制有關國家在俄羅斯大使館僱用的員工人數。目前，名單上共48個國家，包括美國﹑英國及所有歐盟成員國等。

【10:25】英國軍情六處（MI6）局長摩爾（Richard Moore）受訪時指出，俄烏戰爭後歐洲各國驅逐多名俄國外交人員，認為此舉已大幅削弱俄羅斯在歐洲的情報及間諜工作能力。

摩爾更指出，情報推估俄軍未來數周或出現後勤補絡問題，部分地區攻勢可能被叫停，烏軍屆時將有空間反擊。

【05:55】烏克蘭政府的公共債務專員Yuriy Butsa表示，正與國際貨幣組織及其他國際大型金融合作伙伴商討，尋求未來減少償還債務的方法

【03:30】土耳其總統辦公室表示，俄羅斯﹑烏克蘭﹑聯合國及己方代表將在周五簽訂協議，同意讓烏克蘭糧食恢復出口，各方將確保黑海地區運輸糧食的航行安全。【下一頁】

【本港時間7月21日】

【19:03】「北溪一號」完成年度維修工程後，俄羅斯如期在周四（21日）開始恢復對德國的天然氣供應，不過供應量減至總輸氣量的3成。

【12:48】美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）指出，暫時無情報顯示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有健康問題。【下一頁】

【02:46】美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布，額外向烏克蘭提供4套「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統，並表明會尋求方法維持長期支持烏克蘭，確保烏軍有足夠技術﹑彈藥及火力防衛。

【00:10】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄國在烏克蘭的軍事行動約不再限制於東部頓巴斯地區（Donbas），擴大至尋求永久佔領烏克蘭南部。

拉夫羅夫亦批評烏克蘭，在上次面對面就和談商討未能提出任何值得嚴正討論的條件，直言現階段難以與烏克蘭展開和談。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明