【烏克蘭戰爭】美參議院支持芬蘭瑞典入北約 德批俄唔收渦輪機（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第162日。美國參議院以大比數通過表決，同意芬蘭及瑞典加入北約，總統拜登指此舉為美國展示同盟的承諾。德國總理朔爾茨批評俄羅斯，遲遲未肯取回北溪一號所需的渦輪機。烏克蘭官員反擊德國前總理施羅德言論，強調任何和談前俄軍必須撤出及停火。

【本港時間8月4日】

【11:02】美國參議院以95票贊成，大比數通過支持瑞典及芬蘭加入北約（NATO）。拜登（Joe Biden）指投票結果發出重要訊息，即美國兩黨一致支持參與北約事務，確保盟友準備好迎接挑戰。

【08:52】烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）反擊德國前總理施羅德（Gerhard Schroeder），表明俄烏任何和談需要建基於俄軍撤出烏克蘭及停火之上，批評後者化身俄國政府喉舌。

【00:37】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）批評俄羅斯未有接收已修復的渦輪機，表明對渦輪機並無制裁或限制，指隨時準備運走。【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）反擊朔爾茨，指有文件缺失阻礙渦輪機回歸俄羅斯。

【本港時間8月3日】

【07:49】俄羅斯指控美國向烏克蘭提供關鍵軍事情報及有份協調烏方空襲行動，聲稱美國直接參與這場戰爭。

【04:31】烏克蘭宣布一艘裝載粟米的貨船RAZONI離開敖德薩（Odessa）港口，為戰爭爆發後首批順利經黑海港口運抵土耳其的糧食。

【本港時間8月2日】

【14:12】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）深切憂慮，俄軍派兵進駐扎波羅熱地區（Zaporizhzhia)的核電站，並以此為保護罩，阻礙烏軍開火及恐防釀成核災難。

【03:55】美國國務院宣布，將向烏克蘭提供新一批價值5.5億美元（約43.17億港元）的武器裝備。烏克蘭國防部則表示，已收到美國4套額外的俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統。

【00:03】普京（Vladimir Putin）也發表聲明，指核戰爭下沒有贏家，也不應該發動核戰爭。普京強調俄羅斯主張為國際社會所有成員，提供平等和不可分割的安全。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明