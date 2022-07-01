【烏克蘭戰爭】美加碼62億援烏 拜登稱會一直支持烏克蘭（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第128日。英國政府早前宣布，向烏克蘭增加額外10億英鎊軍事援助。而美國總統拜登也宣布，美國再向烏克蘭追加8億美元（約62.4億港元）的軍事援助，更指無論時間多長都會繼續支持烏克蘭。

【本港時間7月1日】

【01:14】美國總統拜登（Joe Biden）宣布，美國再向烏克蘭追加8億美元（約62.4億港元）的軍事援援助。拜登更指無論時間多長，美國及北約都會繼續支持烏克蘭。

【本港時間6月30日】

【17:13】俄羅斯國防部證實，軍隊已撤出茲梅伊內島（又稱蛇島），作為釋出善意的舉動。國防部指此舉向全球社會展示，俄軍沒有阻礙聯合國組織建立人道走廊，讓烏克蘭農產品出口。

【15:14】英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，歐洲盟友在國防開支的不足促使普京入侵烏克蘭，呼籲各國需要提升防守能力。

【10:22】英國首相府承諾，向烏克蘭增加10億英鎊（約億港元）的軍事援助，首相約翰遜（Boris Johnson）指援助已改善烏軍的防守。

【06:32】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，不在意瑞典與芬蘭加入北約（NATO），惟NATO若在兩國展開軍事部署，他表明俄國會有所回應。【下一頁】

【02:49】烏克蘭軍方情報部門表示，將與俄羅斯互換144名被俘虜士兵，烏方獲釋戰俘中95人為馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠守軍。【下一頁】

【本港時間6月29日】

【16:37】美國公共電視網（PBS）外交及國防事務記者Nick Schifrin報稱，美軍將加強在歐洲的部署，如在波蘭設立美國陸軍第5軍的永久總部﹑派遣額外2個F-35中隊至英國及增加德國與意大利額外防空能力等。

【10:17】美國政府正式宣布，禁止入口俄羅斯黃金。財政部同時公開新增70個制裁俄羅斯實體名單，主要針對俄羅斯國防工業及可能支援俄軍違反人權行動的實體，意圖進一步削弱俄羅斯的戰爭機器。

【05:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）視像形式向聯合國安理會發表講話，指控俄羅斯為「恐怖主義國家」（terrorist state），呼籲把俄羅斯逐出聯合國。【下一頁】

【03:42】北約表示土耳其與瑞典及芬蘭達成三方協議，同意兩國加入北約。秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，三國簽署備忘錄，釋除土耳其的憂慮，掃除北歐二國加入北約的障礙。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明