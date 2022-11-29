【烏克蘭戰爭】美俄延後核裁軍會議 美助烏修復電網（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第279日。美國與俄羅斯原定即將舉行核裁軍會議，但美國指俄方突然單方面通知延後。美國官員表示，將會援助烏克蘭修復早前被俄羅斯攻擊的電網。

【本港時間11月29日】

【10:37】美國國務院指俄國單方面決定，延後在周二（29日）舉行的《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）商討會議。俄方表示，會提出新日子再開會。【下一頁】

【07:57】美國國務院官員透露，國務卿布林肯（Antony Blinken）將在周二（29日）宣布，為恢復烏克蘭電網提供援助。

【本港時間11月28日】

【17:07】英國國防部表示，已向烏克蘭軍方提供Brimstone二型精準打擊導彈，連同其他軍事援助，有望可以阻止俄軍攻勢。

【11:10】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指俄軍將繼續利用導彈襲擊烏克蘭，呼籲民眾及烏軍做好準備，防範供電網遇襲及帶來的影響。首都基輔的電力﹑暖氣及食水供應恢復接近完成，但由於用電需求大，當地仍不時需要暫時停電。

【00:43】烏克蘭國家核能公司Energoatom主席Petro Kotin表示，有跡象指俄軍似乎正準備撤離扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，指俄方不斷製造輿論合理化撤離。

【本港時間11月27日】

【14:55】澤連斯基與多國盟友召開會議後，宣布將與超過20個國家及歐盟聯手，出口1.5億美元糧食（約11.7億）至包括埃塞俄比亞﹑蘇丹﹑南蘇丹及也門等多個急需糧食援助的國家。【下一頁】

【01:53】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，希望俄羅斯海運石油的價格可限制在每桶30至40美元，低於七國集團（G7）提議水平。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明