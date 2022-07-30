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【烏克蘭戰爭】美俄外長首通話 澤連斯基批俄再犯戰爭罪行（不斷更新）

環球社會熱點 15:53 2022/07/30

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第157日。美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，商討換囚及烏克蘭問題。烏東一個囚禁烏克蘭戰俘的監獄受襲，造成53死75傷，烏克蘭總統澤連斯基批評俄羅斯再次干犯戰爭罪行，呼籲美國將俄羅斯列為支持恐怖主義的國家。

【本港時間7月30日】

【15:50】烏克蘭軍方表示，烏軍在反攻南部赫爾松（Kherson）地區的戰事中，殺死數名俄羅斯士兵，並摧毀俄軍兩個彈藥庫。

【15:08】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評俄羅斯再次干犯戰爭罪行，呼籲美國把俄羅斯，列為支持恐怖主義的國家。他要求聯合國和國際紅十字會調查事件，並採取行動保障監獄安全。

【12:10】俄烏戰爭以來，美俄外長首次對話。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）形容，對話坦率及直接，主要是要求俄方接受美方建議，釋放兩名被扣留的美國公民。【下一頁】

【11:05】烏克蘭東部頓涅茨克一個囚禁烏克蘭戰俘的監獄日前受襲，增至53死75傷，俄烏雙方互相指責對方發動炮擊。

俄羅斯及烏東的親俄分離分子指責，烏軍以「海馬斯」多管火箭炮系統施襲，國防部形容事件是「血腥挑釁」。烏軍否認施襲，指指網上片段可見，監獄的部份窗戶完好無損，顯示爆炸是於建築內部發生。

【本港時間7月29日】

【18:45】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭已準備好經黑海港口恢復糧食運輸，正等待聯合國和土耳其發出開始運輸的信號。

【17:08】烏克蘭東部的親俄分離主義分子指控，烏軍襲擊頓涅茨克一座監獄，導致40名戰俘死亡，但烏軍否認發動襲擊。

【04:11】美國國務卿布林肯提出，未來幾日會與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話商討換囚一事。惟俄羅斯外交部發言人指，拉夫羅夫的日程安排非常繁忙，會適時留意布林肯的通話請求。

【01:25】烏克蘭軍方承認，俄軍已經在烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）城鎮Soledar和Vershyna附近取得小幅進展。

【本港時間7月28日】

【15:48】烏克蘭國家緊急服務部門發布一張照片，稱烏克蘭尼古拉耶夫（Mykolaiv）一所學校被俄軍空襲後幾乎毀於一旦。

【01:47】西方官員引述情報指，俄羅斯在烏克蘭頓巴斯（Donbas）戰役中徹底失去主動權，估計近期不會佔領頓巴斯，但也不會撤走。

【00:09】北溪一號管道完成維修後仍天然氣供應量仍未恢復正常，德國指目前供應量僅為總產能的兩成，批評俄方刻意削減能源供應。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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