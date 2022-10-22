【烏克蘭戰爭】美俄外長通話強調保持溝通 烏稱俄將毀供電設備（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第241日。美國防長奧斯汀與俄羅斯國防部長紹伊古再度通話，奧斯汀強調保持溝通重要性。美國國務卿布林肯表示，料伊朗將繼續向俄羅斯提供無人機，用於烏克蘭戰場。

【本港時間10月21日】

【15:30】中國常駐聯合國副代表耿爽表示，應全力遏制俄烏局勢的外溢影響。

【08:00】國際貨幣基金組織（IMF）表示，就烏克蘭向組織貸款200億美元（約1,560億港元）計劃，將在當地推行一項監測計劃。

【06:00】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，料伊朗將繼續向俄羅斯提供無人機，並指目前為止，俄羅斯或已收到數十架無人機。

【01:00】美國防長奧斯汀（LLoyd Austin）與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）通話，是次為自俄烏戰爭爆發後，兩人第二次通話。奧斯汀強調維持溝通管道的重要性，而紹伊古則透露兩人討論了烏克蘭等國際議題。

【本港時間10月21日】

【10：53】美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，確認在克里米亞的俄軍曾操控伊朗製無人機，向烏克蘭多個地點發動自殺或襲擊，包括近日來在烏國首都基輔的多次攻擊。普賴斯指美國評估可靠資訊後認為，伊朗派人到當地訓練俄軍使用無人機。【下一頁】

【04：35】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）向歐盟領袖表示，俄羅斯或將炸毀赫爾松地區（Kherson）一座水力發電站的水壩，恐怕引發洪水及與危及扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站。

【本港時間10月20日】

【09：42】 烏克蘭將從當地早上7點（本港中午12點）開始限制全國電力供應，減少耗電量以免陷入全面停電。

【01：26】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布於佔領的烏克蘭東部四個地區實施戒嚴令，更下令在與烏克蘭接壤的6個省份、克里米亞及塞瓦斯托波爾進行經濟動員。

【本港時間10月19日】

【10：43】俄軍烏克蘭戰線新任指揮官蘇羅維金（Sergei Surovikin）表示，赫爾松（Kherson）的特別軍事行動情況緊張，烏軍持續嘗試攻擊俄軍各個據點，可能威脅其他俄羅斯控制的烏克蘭地區。蘇羅維金同時宣布，把赫爾松市的平民撤走，聲稱將會就當地軍事戰術狀況發展，決定下一步軍事行動及計劃。【下一頁】

【06：44】路透社引述多名伊朗官員報稱，伊朗承諾向俄羅斯提供地對地短程彈道導彈及無人機，並認為行動沒有違反聯合國決議。

【00：40】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，自上周一（10日）起，俄軍連日襲擊導致烏克蘭3分1發電廠被摧毀，造成大規模停電。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明