【烏克蘭戰爭】美俄外長仍未通話 俄軍加強頓涅茨克攻勢（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第156日。美國國務卿布林肯提出未來幾日會與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話商討換囚一事，但俄方回應指拉夫羅夫會適時留意布林肯的通話請求。另外，烏克蘭指俄軍在頓涅茨克地區加強攻勢並取得一些進展。

【本港時間7月29日】

【04:11】美國國務卿布林肯提出未來幾日會與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話商討換囚一事，但俄羅斯外交部發言人指，拉夫羅夫的日程安排非常繁忙，會適時留意布林肯的通話請求。

【01:25】烏克蘭軍方承認，俄軍已經在烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）城鎮Soledar和Vershyna附近取得小幅進展。

【本港時間7月28日】

【15:48】烏克蘭國家緊急服務部門發布一張照片，稱烏克蘭尼古拉耶夫（Mykolaiv）一所學校被俄軍空襲後幾乎毀於一旦。

【01:47】西方官員引述情報指，俄羅斯在烏克蘭頓巴斯（Donbas）戰役中徹底失去主動權，估計近期不會佔領頓巴斯，但也不會撤走。

【00:09】北溪一號管道完成維修後仍天然氣供應量仍未恢復正常，德國指目前供應量僅為總產能的兩成，批評俄方刻意削減能源供應。【下一頁】

【本港時間7月27日】

【11:15】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）將在下周五（8月5日）訪問俄羅斯城市索契（Sochi），預料會與總統普京（Vladimir Putin）會面。

【09:32】北溪一號（Nord Stream）管道營運商數據顯示，請求提供的天然氣供應量於周三（27日）大幅減少，只有此前數量一半。

【04:20】歐盟成員國能源部長會議後宣布，同意在今年8月至2023年3月期間，自願減少使用15%的天然氣。不同成員國將因應情況可調低減量目標。【下一頁】

【00:04】英國外相卓慧思（Liz Truss）宣布，制裁自稱獨立的「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republics）及「頓涅茨克人民共和國」（DonetskPeople's Republics）首長及其政府官員。

【本港時間7月26日】

【10:43】俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，因應俄國能源監管部門指令，減少北溪一號天然氣供應量至每日3,300萬平方米，約為總量僅約20%。【下一頁】

【03:42】聯合國發言人Farhan Haq表示，首艘載有烏克蘭糧食的貨船在未來數日在黑海地區港口出航，將會公布更多詳情。

烏克蘭農業部長Oleksandr Kubrakov亦表示烏方正準備出口糧食及食物，西南部城市Chornomorsk首先有運糧船出發，然後南部重鎮敖德薩（Odesa）及Pivdennyi港口亦會有運糧船啟航。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明