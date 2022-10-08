【烏克蘭戰爭】白宮：未見俄方準備動用核武跡象（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第226日。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍已在東部收復逾2400公里的領土及據點，指烏軍勝利陸續有來。白宮表示，美國未有任何與俄羅斯核威脅相關的新情報，亦未見俄方準備動用核武的跡象。

【本港時間10月7日】

【12：43】白宮表示，美國未有任何與俄羅斯核威脅相關的新情報，亦未見俄方準備動用核武的跡象，故沒理由調整美國的戰略核態勢。

白宮強調，總統拜登（Joe Biden）日前表達對普京動用核武的憂慮，警告全球面對世界末日的風險是60年來最高，藉此是華府一貫觀點。據報多名華府高級官員均對拜登說法感到驚訝，他們認為普京在烏克蘭戰爭使用核武的可能性不大。

【11：13】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏軍在東部奪回2434平方公里領土及96個定居點，單是過去一周就取回776平方公里土地，解放29個定居點，其中6個在盧甘斯克。

【本港時間10月6日】

【10：43】澤連斯基表示，烏軍自10月1日起，單在赫爾松地區（Kherson）已重新控制超過500平方公里的領土及據點，並指東部同樣取得進展。【下一頁】

【05：24】澤連斯基視像現身周四（6日）舉行的歐洲政治社區會議，向歐洲各國領袖表明，烏克蘭必須獲勝，才能阻止俄羅斯把「魔爪」伸向波蘭甚至是捷克。

【01：58】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認，上月21日局部動員令生效後多達70萬人離開俄羅斯，亦不清楚確切離開人數。

【本港時間10月6日】

【18：55】烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近住宅區一楝5層高大廈，周四（6日）清晨遭到7枚俄軍火箭炮襲擊，至少2人死亡，多人被埋瓦礫。州長指，救援人員在大廈中救出多人，包括一名3歲女童，傷者已全部送院救治。

【18：37】俄羅斯宣布將扎波羅熱等4個烏克蘭地區納入領土，普京（Vladimir Putin）更簽署法令，要求俄方接管位處當地的歐洲最大核電廠。惟烏克蘭國家核能公司Energoatom表明，核電廠應由公司接管，批評俄方的法令毫無價值，指摘對方處於一個「侵略國的假想瘋狂世界」。

【10：47】普京表示，對早前的公投結果感到欣慰及驚喜，結果亦不應受到質疑。他指俄國正努力維持新領土穩定，聲稱各地區將持續發展，並加強俄羅斯的整體實力。外媒認為，普京此次發言是默認俄軍在有關地區嚴重失利。【下一頁】

【05：34】克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，北溪管道洩漏事件的調查需有俄方參與，一同調查受破壞區域及了解事件。

【本港時間10月5日】

【16：04】俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）警告，美國計劃增加軍援烏克蘭，恐怕增加俄羅斯與西方國家直接發生軍事衝突的風險。

【14：44】日本內閣官房長松野博一表示，相隔7個月後再次重開駐基輔大使館。

【10：38】澤連斯基表示，烏軍反擊進展迅速且取得明顯成果，已從4個聲稱加入俄羅斯的地區中重奪多個村落。【下一頁】

【08：55】美國總統拜登（Joe Biden）致電澤連斯基，表示美國向烏克蘭提供新一輪6.25億美元（約49億港元）軍事援助。

【00：01】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，局部動員令生效後，已有逾20萬名新兵被徵召。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明