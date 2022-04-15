【烏克蘭戰爭】白宮指拜登沒計劃訪烏 「莫斯科號」損毀沉沒（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第51日。美國可能派出國務卿布林肯或國防部長奧斯汀，聯同歐洲領袖一同到訪烏克蘭，以示對烏克蘭的支持。俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）在拖往港口途中沉沒，美國未有證實烏克蘭擊沉「莫斯科號」的說法，但形容是對俄羅斯的重大打擊。

【本港時間4月15日】

【11:55】烏克蘭總統澤連斯基發表全國演說，直指俄羅斯的入侵「荒誕」，兼與如自殺無異。他指烏克蘭已經頂住俄軍的侵略50日，遠超俄軍開戰前宣稱的5日。

【11:20】美國總統拜登（Joe Biden）被記者問及是否願意到基輔時，他回應說願意。惟白宮官員其後表示，拜登目前沒計劃前往基輔。傳媒指美國可能派出國務卿布林肯或國防部長奧斯汀，聯同歐洲領袖一同到訪烏克蘭。

【10:30】俄羅斯國防部表示，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」導彈巡洋艦在拖往港口途中沉沒，「莫斯科號」起火後，導致艦上彈藥爆炸，艦身嚴重受損，起火原因正在調查。

【本港時間4月14日】

【22:20】克里姆林宮發言人表示，普京與澤連斯基會面的唯一原因，將是俄烏兩國簽署和約。

【22:15】俄羅斯國防部指，「莫斯科號」未有沉沒，起火原因是自身零件故障。烏克蘭則稱擊中「莫斯科號」，該艦正在沉沒中。

【16:29】俄羅斯前總統兼現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，如瑞典與芬蘭確定加入北約，俄羅斯將採取行動應對，稱波羅的海無核化談判將會停止。【下一頁】

【15:03】烏克蘭總統幕僚兼首席談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，現階段俄烏和談在安全保證國數目上出現分歧。烏方希望拉攏更多國家成安全保障國，但俄國不應該數量再增加。

【12:32】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告俄羅斯，要麼尋求達成和平協議，要麼接受被國際社會孤立的局面。

【07:28】俄羅斯塔斯社引述國防部報稱，黑海艦隊巡航艦「莫斯科號」（Moskva）被烏克蘭軍猛烈轟炸，繼而起火爆炸造成嚴重傷害，艦上眾人已完全撤離。

【06:00】美國與歐盟先後宣布，增加對烏克蘭的軍事援助，分別達8億美元（約62.72億港元）及5億歐元（約42.7億港元）。【下一頁】

【03:25】俄羅斯宣布制裁美國398眾議員及加拿大87名參議員，報復美國上月制裁俄羅斯國家杜馬328名議員，以及加拿大的連串制裁。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明