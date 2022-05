【烏克蘭戰爭】白俄突然大型軍演 歐盟料推新制裁針對俄油業（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第70日。歐盟預計即將推出新一輪對俄羅斯制裁,估計主要針對石油產業以及更多俄羅斯銀行。俄羅斯總統普京再次與法國總統馬克龍通電話,前者要求西方停止繼續軍援烏克蘭,後者則呼籲俄烏早日停火。俄羅斯軍隊持續在烏克蘭的攻勢,東部頓巴斯地區有指於周二(3日)的俄軍進襲中,有多達21名平民死亡。

【本港時間5月4日】

【14:00】白俄羅斯近日突然在接壤烏克蘭北部邊境舉行大型軍演,國防部表示演習包括測試軍方裝備的戰鬥準備,但強調不會對鄰國構成威脅。

【12:10】美國智庫戰爭研究組織(The institute for the study of war)發表最新情報分析指出,烏克蘭軍成功反擊,將俄軍推後大約40公里。

【10:58】俄羅斯外交人員向法新社透露,俄羅斯將杯葛聯合國安全理事會與歐盟政治及安全委員會的會議,並表示行動與烏克蘭居勢有關。

【05:17】俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)再次與法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)通電話。普京指西方應停止向烏克蘭提供軍事援助,以更早終結戰爭;馬克龍則促請俄方停火及繼續和談,並呼籲讓馬里烏波爾(Mariupol)持續撤離。

【04:40】烏克蘭東部頓涅茨克(Donetsk)控制區州長Pavlo Kyrylenko表示,俄軍在周二的攻勢導致當地最少21名平民死亡,另有27人受傷。

【00:46】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)發文,表示歐盟即將推出第6輪對俄羅斯制裁,對象為俄羅斯石油業﹑更多俄羅斯銀行以及需為發布假資訊負責的相關個體或人士。【下一頁】

【本港時間5月3日】

【22:34】英國再向烏克蘭提供3億英鎊(約29億港元)的軍事援助,包括探測雷達、用於補給的重型無人機,以及數千套夜視設備。

【19:06】烏克蘭東部的頓涅茨克地區州長指,最少有9名平民受俄羅斯炮火襲擊而喪生。

【18:23】法國總統馬克龍辦公室表示,馬克龍當地時間中午將與俄羅斯總統普京通電話。

【15:23】馬里烏波爾市長博伊琴科(Vadym Boychenko)稱,仍有200多名平民被困於亞速鋼鐵廠。

【14:09】路透社引述烏克蘭總統辦公室表示,俄軍今日炮擊烏東頓涅茨克地區的Vuhledar市,造成至少3名平民喪生。

【10:06】歐盟希望在下一次歐盟外交事務委員會會議上,通過對俄羅斯的第六輪制裁。

【08:46】仍有數百平民被困馬里烏波爾的亞鋼鐵廠,市議會預計當地周二早上會恢復撤離行動。

【06:54】德國將支持歐盟對俄羅斯石油實施禁運措施,指制裁將一直持續到俄羅斯與烏克蘭兩國元首簽署和平協議。

