【烏克蘭戰爭】白俄稱攔截烏導彈襲擊 俄邊境城市發生爆炸（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第130日。俄羅斯邊境城市別爾哥羅德發生爆炸，最少造成3人死亡及多座建築物受損。另外，白俄羅斯總統盧卡申科指控烏克蘭曾試圖襲擊位於白俄羅斯領土的軍事設施，但強調所有導彈均被白俄攔截。

【本港時間7月3日】

【12:20】俄羅斯鄰近烏克蘭邊境城市別爾哥羅德（Belgorod）傳出多下爆炸，最少有3人死亡。11座住宅大樓和39座私人住宅受損，其中5座更遭到嚴重摧毀。

【01:00】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）聲稱，烏克蘭3日前曾試圖襲擊白俄領土上的軍事設施，但所有導彈均被攔截。他指白俄無意與烏克蘭開戰，但如果領土遭入侵就會戰鬥。

【本港時間7月2日】

【16:30】美國國防部證實，早前提供予烏克蘭的最新一輪軍事裝備中，包括兩套俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統，4套迫擊砲定位雷達，以及15萬發155毫米砲彈。

【14:05】烏克蘭指開戰至今，已有3.5萬俄軍陣亡，單是過去24小時就有150人。

【13:30】南部重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）周六凌晨響起空襲警報，市長Oleksandr Senkevich指市內發生猛烈爆炸，呼籲民眾盡快躲避。

【11:30】烏克蘭南部敖德薩（Odessa）的住宅大廈及康樂中心遭俄軍空襲，增至21死38傷，包括多名兒童。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對俄軍使用導彈攻擊平民設施感到憤怒，指俄軍發射的Kh-22型導彈，是設計來摧毀航空母艦及其他大型戰艦廈。

克里姆林宮發言人否認空襲針對住宅區，指俄軍只是攻擊烏方的彈藥庫、武器維修廠及訓練基地。

【本港時間7月1日】

【13:18】烏克蘭官員指，俄軍發射導彈擊中敖德薩一棟多層公寓大樓及一個康樂中心，導致最少17人死亡。

【01:14】美國總統拜登（Joe Biden）宣布，美國再向烏克蘭追加8億美元（約62.4億港元）的軍事援援助。拜登更指無論時間多長，美國及北約都會繼續支持烏克蘭。【下一頁】

【本港時間6月30日】

【17:13】俄羅斯國防部證實，軍隊已撤出茲梅伊內島（又稱蛇島），作為釋出善意的舉動。國防部指此舉向全球社會展示，俄軍沒有阻礙聯合國組織建立人道走廊，讓烏克蘭農產品出口。

【15:14】英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，歐洲盟友在國防開支的不足促使普京入侵烏克蘭，呼籲各國需要提升防守能力。

【10:22】英國首相府承諾，向烏克蘭增加10億英鎊（約億港元）的軍事援助，首相約翰遜（Boris Johnson）指援助已改善烏軍的防守。

【06:32】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，不在意瑞典與芬蘭加入北約（NATO），惟NATO若在兩國展開軍事部署，他表明俄國會有所回應。【下一頁】

【02:49】烏克蘭軍方情報部門表示，將與俄羅斯互換144名被俘虜士兵，烏方獲釋戰俘中95人為馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠守軍。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明