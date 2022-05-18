【烏克蘭戰爭】瑞典芬蘭攜手申請入北約 烏軍降兵抵俄控制區（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第84日。瑞典政府宣布，即將與芬蘭一同在周三（18日）遞交加入北約的申請表，並形容此舉將同時加強波羅的海地區安全。烏克蘭東南部馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠內的烏克蘭士兵被發現，已送至俄羅斯控制區域。奧地利重申，無意改變現時軍事中立地位。

【本港時間5月18日】

【09:06】路透社引述目擊者指出，7輛載有馬里烏波爾鑄鐵廠內烏克蘭士兵的巴士抵達俄羅斯的控制區域。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）表示，俄方再盤問有關烏兵，作為莫斯科政府稱為烏克蘭戰爭罪利調查的一部分。

【04:45】奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示，無意改變軍事中立地位，不會尋求加入北約。

【03:00】瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）與芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）舉行聯合記者會，宣布兩國將在同一日向北約（NATO）提交加入申請。

【本港時間5月17日】

【15:56】瑞典外交部長林德（Ann Linde）正式簽署加入北約的申請表，正式啟動申請加入程序。林德表示，預計申請程序或長達一年。

【13:34】烏克蘭國防部發表最新戰況報告，指俄軍正主力攻打頓巴斯地區（Donbas），但烏軍在過去24小時內，亦成功防守11次俄軍進襲。另外，國防部指烏軍已把第二大城市哈爾科夫的俄軍推回俄國邊境。

【09:05】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）再次表示，不會支持瑞典及芬蘭加入北約（NATO），甚至指兩國不需派遣代表團前來遊說。【下一頁】

【07:40】烏克蘭國防部表示，超過260名士兵已成功撤出馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠，當中大多數為傷員。【下一頁】

【00:14】歐盟未能就對俄羅斯實施新一輪制裁達成共識，仍未能實現禁運俄羅斯石油的目標。有成員國外長透露，匈牙利是今次制裁不獲通過的原因。【下一頁】

【本港時間5月16日】

【15:54】俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，芬蘭與瑞典選擇加入北約長造成長遠影響，而且是個嚴重錯誤，全球局勢將因北約持續擴張而改變。里亞布科夫更指出，芬蘭與瑞典不應假定俄羅斯會不就兩國的行動作出回應。

【14:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍預備在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）展開新一輪攻勢，意圖加強在烏克蘭南部的進展。澤連斯基再次呼籲西方國家，對俄羅斯石油實施禁運。

【09:21】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，有信心土耳其的憂慮可以獲得解決，而且不阻礙芬蘭及瑞典加入北約。美國方面亦對兩國加入北約表示有信心。

【05:24】彭博社報稱，德國政府已決定在年底時停止進口俄羅斯石油，不論歐盟禁運俄油的制裁方案是否通過。

【01:44】繼鄰國芬蘭之後，瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）同日確認，執政黨支持加入北約（NATO），將尋求國會支持申請加入，打破該國長年以來的軍事中立地位。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明