  • 15°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】烏900萬人恢復供電 俄再炮擊赫爾松（不斷更新）

環球社會熱點 09:08 2022/12/19

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第299日。烏克蘭總統澤連斯基表示，能源基建經搶修後，已恢復向接近900萬人供應電力。另外，俄羅斯軍隊再炮擊南部城市赫爾松，造成3人受傷。

【本港時間12月19日】

【09:08】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）透露，再多300萬人恢復供電，累計重獲電力供應人數達到900萬，基輔供暖全面復常。

【00:44】俄羅斯軍隊再炮擊南部城市赫爾松（Kherson），包括市中心都遭受炮火影響，造成3人受傷，其中一人傷勢嚴重。

【本港時間12月18日】

【19:24】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）表示，全市恢復暖氣供應，其他公共服務亦陸續回復正常。

【14:32】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指烏方持續搶修被俄軍針對的能源基建，成為恢復約600萬人的電力供應。

【10:46】俄國防部周日（18日）發聲明，指紹伊古（Sergei Shoigu）前往參與俄烏戰爭的軍隊駐點巡視，並與前線士兵交流。

【09:09】國防部表示，上周五（16日）的大規劃空襲及導彈襲擊是為防止外國武器裝備運往烏克蘭的行動，並聲稱利用高精準武器打擊烏軍指揮系統﹑軍事工業建設及能源基建。

【本港時間12月17日】

【11:15】美國有線新聞網絡（CNN）報道，國際足協拒絕在周日世界盃決賽前，讓澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過視像向全球球迷分享世界和平的訊息。有指烏克蘭當局仍就澤連斯基的要求，與國際足協磋商。

【11:00】烏克蘭軍方表示，首都基輔周五面對的空襲，是俄羅斯入侵以來規模最大的一次，共計40枚導彈中，烏軍截下37枚。另有36枚導彈射向烏克蘭其他城市，烏軍截下23枚。

烏克蘭全國最少9個電力設施受到破壞，電力公司指失去超過一半的電力供應，要啟動緊急方案。基輔約3分之2居民停水停電，地鐵停運。

【本港時間12月16日】

【18:00】一名烏克蘭高層官員透露，周五俄國大規模導彈襲擊及空襲命中多個地區的能源基建，烏國全境同日需緊急中斷電力供應。

【15:44】烏克蘭首都基輔周五（16日）再有爆炸聲，市長傑素高（Vitaliy Klitschko）指東部Desna地區遭轟炸，當地為主要能源基建區域，暫未知是否有基建被炸中。東部哈爾科夫（Kharkiv）及南部敖德薩（Odesa）亦據悉有重要基建被擊中。

【10:36】波蘭警察總長希姆奇克（Jarosław Szymczyk）據報在辦公室內，拆開來自烏克蘭官員的禮物時發生爆炸。波蘭政府已要求烏克蘭解釋事件，惟烏方暫時未就事件發出公開聲明。【下一頁】

【02:43】烏克蘭官員指俄軍連續兩日轟炸赫爾松市（Kherson），主力針對當地港口的重要基建，導致全市電力供應中斷，另有兩人死亡。

【00:11】普京（Vladimir Putin）揚言，要加強與亞洲﹑非洲及拉丁美洲的伙伴經濟合作，抗衡西方對俄羅斯實施的制裁。普京指俄羅斯將增加向東輸送天然氣，表明對抗歐盟的天然氣價格限制。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

Twitter禁貼其餘社交平台推廣連結 拒為對手免費宣傳

下一篇文章

【英國王室】查理斯加冕傳照請哈里梅根 二人被指先要一件事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】不敵克羅地亞失季軍 摩洛哥隊長直接串FIFA主席
【世界盃2022】不敵克羅地亞失季軍 摩洛哥隊長直接串FIFA主席
新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間12:00）
【世界盃2022】法教練指所有人想美斯奪冠 包括部分法國人
【世界盃2022】法教練指所有人想美斯奪冠 包括部分法國人
英動員逾2,000軍人及公務員 暫填醫療等行業罷工空缺
英動員逾2,000軍人及公務員 暫填醫療等行業罷工空缺
【烏克蘭戰爭】烏900萬人恢復供電 俄再炮擊赫爾松（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏900萬人恢復供電 俄再炮擊赫爾松（不斷更新）
【英國王室】查理斯加冕傳照請哈里梅根 二人被指先要一件事
【英國王室】查理斯加冕傳照請哈里梅根 二人被指先要一件事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款