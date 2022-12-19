【烏克蘭戰爭】烏900萬人恢復供電 俄再炮擊赫爾松（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第299日。烏克蘭總統澤連斯基表示，能源基建經搶修後，已恢復向接近900萬人供應電力。另外，俄羅斯軍隊再炮擊南部城市赫爾松，造成3人受傷。

【本港時間12月19日】

【09:08】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）透露，再多300萬人恢復供電，累計重獲電力供應人數達到900萬，基輔供暖全面復常。

【00:44】俄羅斯軍隊再炮擊南部城市赫爾松（Kherson），包括市中心都遭受炮火影響，造成3人受傷，其中一人傷勢嚴重。

【本港時間12月18日】

【19:24】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）表示，全市恢復暖氣供應，其他公共服務亦陸續回復正常。

【14:32】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指烏方持續搶修被俄軍針對的能源基建，成為恢復約600萬人的電力供應。

【10:46】俄國防部周日（18日）發聲明，指紹伊古（Sergei Shoigu）前往參與俄烏戰爭的軍隊駐點巡視，並與前線士兵交流。

【09:09】國防部表示，上周五（16日）的大規劃空襲及導彈襲擊是為防止外國武器裝備運往烏克蘭的行動，並聲稱利用高精準武器打擊烏軍指揮系統﹑軍事工業建設及能源基建。

【本港時間12月17日】

【11:15】美國有線新聞網絡（CNN）報道，國際足協拒絕在周日世界盃決賽前，讓澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過視像向全球球迷分享世界和平的訊息。有指烏克蘭當局仍就澤連斯基的要求，與國際足協磋商。

【11:00】烏克蘭軍方表示，首都基輔周五面對的空襲，是俄羅斯入侵以來規模最大的一次，共計40枚導彈中，烏軍截下37枚。另有36枚導彈射向烏克蘭其他城市，烏軍截下23枚。

烏克蘭全國最少9個電力設施受到破壞，電力公司指失去超過一半的電力供應，要啟動緊急方案。基輔約3分之2居民停水停電，地鐵停運。

【本港時間12月16日】

【18:00】一名烏克蘭高層官員透露，周五俄國大規模導彈襲擊及空襲命中多個地區的能源基建，烏國全境同日需緊急中斷電力供應。

【15:44】烏克蘭首都基輔周五（16日）再有爆炸聲，市長傑素高（Vitaliy Klitschko）指東部Desna地區遭轟炸，當地為主要能源基建區域，暫未知是否有基建被炸中。東部哈爾科夫（Kharkiv）及南部敖德薩（Odesa）亦據悉有重要基建被擊中。

【10:36】波蘭警察總長希姆奇克（Jarosław Szymczyk）據報在辦公室內，拆開來自烏克蘭官員的禮物時發生爆炸。波蘭政府已要求烏克蘭解釋事件，惟烏方暫時未就事件發出公開聲明。【下一頁】

【02:43】烏克蘭官員指俄軍連續兩日轟炸赫爾松市（Kherson），主力針對當地港口的重要基建，導致全市電力供應中斷，另有兩人死亡。

【00:11】普京（Vladimir Putin）揚言，要加強與亞洲﹑非洲及拉丁美洲的伙伴經濟合作，抗衡西方對俄羅斯實施的制裁。普京指俄羅斯將增加向東輸送天然氣，表明對抗歐盟的天然氣價格限制。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀