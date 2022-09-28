【烏克蘭戰爭】烏4地過8成支持入俄 歐盟指北溪管道洩漏屬故意破壞（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第217日。烏克蘭4個地區的親俄羅斯政府的公投有初步結果，顯示選民大幅度支持加入俄羅斯，烏克蘭總統澤連斯基批評公投如鬧劇。波蘭外長拉奧表示，如烏克蘭被核武攻擊，北約將作出回應，但不會是核打擊。歐盟指北溪二號洩漏屬惡意攻擊，威脅會有強力反擊。

【本港時間9月28日】

【10：59】烏克蘭東部頓涅茨克與盧甘斯克﹑南部基爾松及中部扎波羅熱地區公布初步公投點票結果，顯示4個地區加入俄羅斯的票數高達87至99.2%。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，今次被佔領區的鬧劇不可能被稱為公投，表明繼續保護被佔領地區的烏克蘭民眾。【下一頁】

【08：00】波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）表明，如果烏克蘭遭受核武攻勢，北約（NATO）將會作出回應，雖然不會同樣使用核武，但表明會造成毀滅性打擊。

【04：52】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，「北溪二號」（Nord Stream 2）洩漏由蓄意破壞引起，警告歐盟可能作出最強烈回應。

【本港時間9月27日】

【14：54】英國國防部發表最新俄烏戰爭情報報告，指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能在周五（30日）正式宣布，接受4個烏克蘭地區加入俄羅斯。

【10：43】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）﹑南部赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的親俄地方政府上周五（23日）起公投，投票將於周二結束。

【04：29】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，動員令中有部分個案違反規定，承諾會要求地區政府及國防部修改所有失誤。他亦表示，俄羅斯暫時決定是否封關。【下一頁】

【03：24】「北溪二號」（Nord Stream 2）營運商指波羅的海海底管道的氣壓突然大幅降低，懷疑出現洩漏，正嘗試了解情況及調查原因。【下一頁】

【本港時間9月26日】

【14：11】俄羅斯獨立新聞媒體Meduza聲稱，政府計劃在周三（28日）起禁止任何符合作戰資格男性離開俄羅斯，等候軍方徵召令。【下一頁】

【11：19】美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）警告，俄羅斯對烏克蘭使用核武，美國將作出回應，並警告將有災難性後果（catastrophic consequences）。【下一頁】

【05：23】俄羅斯南部達吉斯坦（Dagestan）爆發反動員令示威，當地警方與示威爆發衝突，據悉最少100人被捕。

【01：27】俄羅斯官媒塔斯社報稱，國家杜馬或在周四（29日）召開會議，研究烏克蘭4個地區的加入俄羅斯公投結果。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明