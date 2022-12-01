【烏克蘭戰爭】烏駐西班牙使館收炸彈 基輔索愛國者防空系統（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第281日。烏克蘭駐西班牙大使館收到一封炸彈信，一名保安受輕傷。另外，美國與軍備商簽訂合約購買並向烏克蘭提供6套國家先進地對空導彈系統，基輔政府提出需要美國製愛國者防空系統抵禦俄軍空襲。

【本港時間12月1日】

【09:27】烏克蘭駐西班牙大使館一名保安在打開一封寫給大使的信件時，因内有炸彈導致輕傷。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）已經下令，所有基輔駐外使館需要緊急加強保安。

【06:53】美國與軍備商雷神技術（Raytheon Technologies）簽訂合約，購買並向烏克蘭提供6套國家先進地對空導彈系統。烏克蘭外長庫列巴表示，在俄羅斯的猛烈攻擊下，烏克蘭需要美國製愛國者導彈防禦系統來保護民用基礎設施，並透露將就此問題與德國政府合作。

【本港時間11月30日】

【10:58】北約（NATO）成員國外長聚集羅馬尼亞召開會議，美國與歐洲官員透露會議重點主要商討向烏克蘭增供燃料﹑醫療用品﹑冬裝及武器裝備。美國指華府已同意提供5,300萬美元（約4.14億港元），讓烏克蘭購買電網裝備。

秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）則指摘俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），利用冬季寒天作為戰爭武器，同時亦稱烏克蘭未來將會成為NATO成員國。

【03:24】美國軍方高層官員表示，認為俄軍可能移除核彈頭後，發射無搭載彈頭的巡航導彈，嘗試浪費烏軍的防空力量。

【本港時間11月29日】

【10:37】美國國務院指俄國單方面決定，延後在周二（29日）舉行的《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）商討會議。俄方表示，會提出新日子再開會。【下一頁】

【07:57】美國國務院官員透露，國務卿布林肯（Antony Blinken）將在周二（29日）宣布，為恢復烏克蘭電網提供援助。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明