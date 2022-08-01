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【烏克蘭戰爭】烏首運糧船傳已出發 南部遭俄軍12導彈轟炸（不斷更新）

環球社會熱點 15:08 2022/08/01

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第159日。烏克蘭總統澤連斯基估計，當地今年農產品收成只餘一半。南部尼古拉耶夫官員指當地遭俄軍多枚導彈轟炸，確定有兩人死亡。官員聲稱，其中一名死者是當地農業大亨Oleksiy Vadatursky。

【本港時間8月1日】

【15:00】土耳其國防部發表聲明指協議達成後，首艘糧食船Razoni將掛起非洲國家塞拉里昂國旗，在當地時間早上8時30分（香港時間下午1時30分），於南部港口城市敖德薩（Odesa）出發前往黎巴嫩。國防部稱其他運糧船亦會陸續啟程，按照協議下的通道前往不同國家。

【12:16】Oleksandr Senkevych其後聲稱，其中一名死者是著名農業大亨﹑農業企業Nibulon創辦人Oleksiy Vadatursky。Nibulon業務主要是生產及出口小麥﹑大麥及粟米，擁有自家船隊。《福布斯》（Forbes）估計，Oleksiy Vadatursky身家達4.3億美元（約33.75億港元）。

【10:43】烏克蘭南部尼可拉耶夫（Mykolaiv）市長Oleksandr Senkevych表示，當地被俄軍超過12枚導彈轟炸，擊中學校及民居等地，可能是當地過去5個月來遭遇最猛烈俄軍攻勢，造成最少兩人死亡。

【00:56】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，農業活動受戰爭影響，今次農產品收成數量可能只剩下往年一半。

【本港時間7月31日】

【22:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）到聖彼得堡主持水上閱兵儀式，紀念俄羅斯海軍成立326周年。他強調俄羅斯將通過一切手段保護海上邊界，海軍已經準備好對任何侵犯俄主權及自由的行為作出回應，包括黑海及北冰洋等重要海域。

普京更稱，數個月內將為部隊裝備「鋯石」（Zircon）高超音速導彈。他指摘美國策略性地控制全球海洋，以及北約將邊界推至俄羅斯，是俄羅斯的主要威脅。

【12:58】烏克蘭東部頓涅茨克一個囚禁烏克蘭戰俘的監獄上周五（29日）受襲，增至53死75傷，俄烏雙方互相指控是對方所為。俄羅斯國防部周日（31日）表示，邀請聯合國和紅十字會專家客觀調查事件。

【12:04】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指頓涅茨克（Donetsk）地區的戰況愈見激烈，敦促數十萬平民撤離，避免造成更大人命傷亡。

【本港時間7月30日】

【17:00】歐盟就烏東監獄受襲事件，對俄方予以最強烈譴責，將會向肇事者追究責任。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱，遇害者包括馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的戰俘，而襲擊已嚴重違反《日內瓦公約》，並構成戰爭罪行。

【15:50】烏克蘭軍方表示，烏軍在反攻南部赫爾松（Kherson）地區的戰事中，殺死數名俄羅斯士兵，並摧毀俄軍兩個彈藥庫。

【15:08】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評俄羅斯再次干犯戰爭罪行，呼籲美國把俄羅斯，列為支持恐怖主義的國家。他要求聯合國和國際紅十字會調查事件，並採取行動保障監獄安全。

【12:10】俄烏戰爭以來，美俄外長首次對話。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）形容，對話坦率及直接，主要是要求俄方接受美方建議，釋放兩名被扣留的美國公民。【下一頁】

【11:05】烏克蘭東部頓涅茨克一個囚禁烏克蘭戰俘的監獄日前受襲，增至53死75傷，俄烏雙方互相指責對方發動炮擊。

俄羅斯及烏東的親俄分離分子指責，烏軍以「海馬斯」多管火箭炮系統施襲，國防部形容事件是「血腥挑釁」。烏軍否認施襲，指指網上片段可見，監獄的部份窗戶完好無損，顯示爆炸是於建築內部發生。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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