【烏克蘭戰爭】烏重奪基輔地區 近郊小鎮發現亂葬崗（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第39日。俄羅斯軍隊漸漸撤離烏克蘭北部，烏克蘭國防部聲稱已重新掌控首都基輔一帶地區，俄方亦放棄佔領當地基輔附近的安托諾夫機場。此外，土耳其正推動俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基會晤。

【本港時間4月3日】

【21:50】基輔近郊一個小鎮發現埋葬了280人的亂葬崗，據報俄軍曾圍捕鎮內所有成年男性，然後集體處決。

【19:09】烏克蘭內政部長幕僚Anton Gerashchenko表示，幾枚俄羅斯火箭擊中烏克蘭黑海港口尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

【17:25】烏克蘭總統澤連斯基發言人指，俄羅斯正重新集結軍隊計劃集中攻擊烏克蘭東部。

【15:34】烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk表示，周日將繼續在紅十字會協助下從馬里烏波爾撤離平民，指巴士將試圖靠近被圍困地區。

【14:31】俄方談判代表Vladimir Medinsky指，俄羅斯在克里米亞和頓巴斯問題上立場不變。他更表示和談未取得足夠進展讓兩國領袖會晤。

【14:05】烏克蘭南部港口城市敖德薩政府發言人證實，當地一個關鍵基礎設施當地早上遭到襲擊，暫時未知是否有人傷亡。

【13:38】土耳其正推動俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基會晤。

【10:50】路透社報道指烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odessa），於當地周日（3日）凌晨傳出爆炸聲。

【10:17】立陶宛電影導演Mantas Kvedaravicius據報於烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）遇害。

【09:40】烏克蘭總統澤連斯基批評匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）是歐洲唯一公開支持俄羅斯總統普京的人。

【08:31】 烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯軍隊的目標是佔領烏克蘭東部和南部地區。

【04:40】 拉脫維亞、愛沙尼亞和立陶宛宣布不再進口俄羅斯天然氣。

【03:28】烏克蘭國防部聲稱已重新掌控首都基輔一帶地區。

【本港時間4月2日】

【18:00】盧布匯價回穩，重返開戰前水平，俄羅斯央行放寬資本管制，容許民眾匯款到國外。【下一頁】

【12:08】烏克蘭總統澤連斯基稱，俄羅斯正緩慢地撤離烏克蘭北部，部分是被擊退，部分是自行離開，但他強調，烏軍仍要保持謹慎。【下一頁】

【11:11】烏克蘭聲稱重奪基輔附近的城鎮布恰（Bucha），市長拍片宣布有關消息，他當時疑似身處布恰市政廳。

【本港時間4月1日】

【21:10】路透社報道，基輔北部及東部周五均有激烈戰鬥，基輔市長傑素高（Vitaliy Klitschko）要求居民留在家中。

【18:53】路透社報稱，烏克蘭總統辦公室表示，俄烏和談以視像形式再次重啟。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五表示，別爾哥羅德油庫遇襲對和談沒有創造舒適的條件，有關部門正確認油庫儲備，避免影響城市的能源供應。

【17:50】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在訪問印度時透露，俄羅斯與烏克蘭的和談取得部分進展，莫斯科政府已準備就烏克蘭提出的條件作出回應，包括烏克蘭維持中立換取安全保證。

拉夫羅夫強調和談需要繼續，但要求烏克蘭對克里米亞（Crimea）及頓巴斯地區（Donbas）的情況有更多理解。

拉夫羅夫更表示，俄羅斯會積極推動更多貿易以盧布結算。

【16:15】俄羅斯與烏克蘭的和談在當地時間周五早上，透過視像形式再次召開，料聚焦繼續討論在本周初於土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）面對面和談中，由烏方提出的和平框架。

【16:01】俄羅斯接壤烏克蘭邊境城市別爾哥羅德（Belgorod）多座油庫被擊中，地區首長Vyacheslav Gladkov指控為烏克蘭軍所為，聲稱烏軍兩架直升機闖入俄國國境開火襲擊。

【12:04】美國對俄羅斯發動新一輪制裁，主要針對科技行業，包括21個實體及13名人士。俄羅斯駐美國大使批評，美國展示執迷不悟的態度及加大非法制裁。【下一頁】

【10:03】俄羅斯新聞社引述外交部高層官員，透露俄方對歐盟的制裁不會坐視不理，一定會作出回應，讓歐盟明白與俄羅斯抗衡不符合利益。

【04:03】普京簽署法令，要求非友好國家在周五開始，必須用盧布結算天然氣交易，否則切斷供應。德國與法國表明，堅持用歐元結算。【下一頁】

【03:14】美國總統拜登聲稱，俄羅斯總統普京似乎「自我孤立」（self-isolated），並估計他已處分部分早前傳聞不敢遁出俄烏戰爭的幕僚及下屬。【下一頁】

【02:16】烏克蘭核能監管機構表示，俄軍已撤離切爾諾貝爾核電站及附近區域，把控制權交還烏方，可能因安全疑慮離開。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明