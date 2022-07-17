【烏克蘭戰爭】烏運輸機於希臘墜毀 烏近3萬人撤離至俄（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第144日。烏克蘭一架載有爆炸物的運輸機在希臘墜毀，墜機後兩小時仍傳出有爆炸聲。另外，俄羅斯聲稱烏克蘭地區有近3萬平民已撤離至俄羅斯國内。

【本港時間7月17日】

【10:05】俄羅斯國防控制中心負責人表示，烏克蘭地區有近3萬平民已撤離至俄羅斯國内，包括5,000多名兒童。

【09:32】烏克蘭一架運輸機載有包括爆炸物等12噸危險品，在希臘墜毀，機上共有8人。運輸機墜機後兩小時仍傳出爆炸聲。

【08:46】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭已經收復部分被俄軍佔領的地區，並將繼續為奪回領土而戰。

【本港時間7月16日】

【23:20】烏克蘭國防部批評俄方近期多達7成的導彈襲擊，是故意以相對較和平的烏克蘭城市為目標，只有3成是針對軍事設施。

【20:36】歐盟委員會提議對俄羅斯實施新制裁方案，包括對俄羅斯黃金的進口禁令。

【本港時間7月15日】

【08:51】俄軍日前向烏克蘭中部一個城市發射多枚導彈，造成最少23人死亡，包括一名4歲女童。女童母親在事發前曾拍攝女兒在街頭蹣跚學步的影片，豈料轉眼已失去愛女，片段在網上流傳。【下一頁】

【05:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）呼籲國際社會，把俄羅斯正式定性為「恐怖主義國家」（terrorist state），並表明需要盡快審判俄羅斯對烏克蘭戰爭的戰爭罪。

【04:05】歐洲安全與合作組織最近報告指出，在烏克蘭首都基輔附近的布查鎮一個夏令營場地內，發現有酷刑室。

【本港時間7月14日】

【12:39】土耳其防長阿卡爾（Hulusi Akar）表示，4方代表下周會晤時將簽署協議，重新出口烏克蘭糧食。【下一頁】

【06:47】北韓宣布承認烏東地區自稱獨立的「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）及「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic） 主權。烏克蘭外交部批評北韓試圖損害烏國主權及領土完整，宣布與平壤政府斷交。

【04:25】立陶宛外交部表示，根據歐盟的新指引，取消部分俄羅斯被制裁商品經當地鐵路運輸至俄國外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。俄國外交部表示，立陶宛的決定實際及合乎常理。

【本港時間7月13日】

【17:00】德國財政部副部長Joerg Kukies在悉尼能源論壇表示，德國下月起停購俄媒炭、明年完全停購俄石油，徹底改變當地能源結構。

Kukies透露，俄羅斯煤炭及石油分別各佔德國4成使用量，國家將於未來數個月達成擺脫俄能源的目標，但現時關鍵挑戰是要填補俄羅斯每年向歐盟供應的1,580億立方米天然氣缺口。

【16：00】德國公布對烏克蘭20億歐元（157.4億港元）軍事援助清單，包括1.49萬枚反坦克地雷、500枚美國製刺針（Stinger）防空導彈、逾2000萬發彈藥、裝甲車及防空系統等。

【13：45】烏克蘭世界大會（Ukrainian World Congress）發表聲明，已就加拿大違反制裁規定，向德國交還北溪一號渦輪機採取法律行動。

【13：00】俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國外交官將於伊斯坦布爾舉行四方會談，討論糧食出口。烏克蘭估計，有多達2,500萬噸糧食目前滯留港口，土耳其已準備20艘商船隨時將糧食運送世界各地。

聯合國建議俄烏雙方設立海上安全走廊，讓船隻在已知地雷位置之間運行。但秘書長古特雷斯（António Guterres）表示雖然已努力協助解決危機，但對會談成果未抱太大期望。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明