【烏克蘭戰爭】烏軍重奪利曼 車臣領袖促俄用核武（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第221日。俄羅斯把烏克蘭4個親俄地區納為俄羅斯領土，不過烏克蘭成功重奪位於其中一個親俄地區的軍事重鎮，俄軍也承認於當地失利。另外，車臣領袖呼籲俄軍於烏克蘭動用核武。

【本港時間10月2日】

【15：08】烏軍上周六表示已經完全包圍東部頓涅茨克（Donetsk）城市利曼（Lyman），將多達5,000名俄軍困於當地。烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai 亦表示，被困俄軍上周五請求烏軍讓他們離開，但烏軍拒絕。【下一頁】

【05：39】車臣總統卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）於Telegram建議俄羅斯採取更嚴厲措施，直接在邊境地區宣布戒嚴，及使用低當量核武（low-yield nuclear weapons）。

【本港時間10月1日】

【17：21】烏克蘭國家核能公司Energoatom聲稱，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的總監Ihor Murashov被俄軍扣押，暫時仍下落不明。

【15：44】世界銀行表示，向烏克蘭提供5.3億美元援助（約41.6億港元），當中5億美元來自英國，其餘由丹麥提供。

【10：51】美國總統拜登（Joe Biden）宣布，對俄羅斯實施新一輪制裁，針對與俄羅斯分裂烏克蘭領土有關的人物及實體，對象包括俄羅斯軍事工業公司及國會議員與官員等。【下一頁】

【05：29】烏克蘭聲稱，軍隊攻下東部頓涅茨克（Donetsk）俄羅斯佔領區重鎮紅利曼（Lyman）附近的兩個村落，有望重新掌握戰略要地。

【本港時間9月30日】

【23：00】面對俄羅斯加速行動，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏克蘭將會正式申請成為北約（NATO）成員國。

【20：30】俄羅斯總統普京正式簽署條約，將烏克蘭4個親俄地區納為俄羅斯領土。【下一頁】

【18：36】俄羅斯總統普京早前徵召30萬預備役入伍，有指部分超齡長者也遭徵召入伍，從相片可見不少軍人均老態龍鍾。【下一頁】

【16：38】英媒引述消息人士指，普京早知這批新徵召兵力訓練不足，但其目標是發動人海戰術，更不在乎有多少士兵陣亡，認為損失50萬名兵力是可接受情況。【下一頁】

【13：11】俄軍被指正在烏克蘭南部地區使用伊朗無人機，據報或已在烏克蘭被佔領區部署數百件武器。烏克蘭軍隊表示，已成功擊落3架伊朗無人機，但伊朗當局否認並強調中立。

【12：13】俄羅斯政府發言人佩斯科夫形容，北溪一號及二號管道洩漏是恐怖主義行為。佩斯科夫更聲稱若沒有「某國」介入，就不會發生這種情況。【下一頁】

【06：26】俄羅斯總統普京今日（30日）會正式簽署條約，將烏克蘭4個親俄地區納為俄羅斯領土。他早前已簽署法令，承認其中兩地為獨立領土以準備兼併。烏克蘭政府堅稱不會讓俄羅斯再吞併新領土。【下一頁】

【05：43】普京表示 動員過程中存在錯誤和問題，有部分已過年齡、育有子女的父親、長期病患者都遭徵召入伍，他強調必須將不符合徵召條件的人遣送回國。 【下一頁】

【本港時間9月29日】

【18：46】芬蘭政府宣布，由當地時間周五凌晨12時開始（香港時間早上5時），關閉與俄羅斯的邊境。

【18：19】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）宣布，總統普京（Vladimir Putin）在當地時間周五下午3時（香港時間30日晚上8時）正式簽證文件，確認把烏克蘭4個公投地區納為俄羅斯領土。

【15：08】瑞典海岸防衛隊表示，再次發現北溪二號管道出現洩漏，為本周以來第4次。

【10：40】頓涅茨克（Donetsk）的親俄分離主義領袖普希林（Denis Pushilin）表示，他正前往俄羅斯首都莫斯科，完成加入俄國的法律程序。普希林指現時當地將進入下階段軍事行動，呼應俄方一直強調己國有權保護領土。【下一頁】

【05：45】瑞典海岸防衛隊表示，位於波羅的海的北溪管道洩漏情況會在下周日（10月2日）起減緩。

【02：35】美國政府宣布向烏克蘭增加11億美元（約85.6億港元）軍事援助，提供俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統在內等多種軍事裝備。

【00：47】聯合國安理會估計周五召開會議，商討北溪一號及二號早前管道出現洩漏後造成的影響。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明